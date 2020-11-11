Роботы выходят на сортировку мусора

Роботы-сортировщики, разработанные инженерной командой петербургского Планетария 1, вскоре массово «выйдут на работу» на нескольких заводах Москвы, Московской области, Северной столицы, Тюмени.
Ученые подсчитали: один такой робот может заменить собой троих-шестерых работников и выбрать на сортировке пластиковых бутылок, алюминиевых банок и прочего мусора, подходящего для вторичной переработки, на сумму в 400–800 тысяч рублей. И это за месяц! Искусственный интеллект, обученный на нескольких десятках тысяч фотографий, позволяет различать роботу даже смятые и запачканные предметы, движущиеся по ленте конвейера. Роботизированная система способна выделять из мусора 42 класса предметов, при этом обладая еще и навыком их сортировки по цвету.
— Начало поставок наших роботов — важный этап к достижению поставленной цели: сделать процесс сортировки мусора экономически выгодным. Чтобы мусор можно было отправлять в переработку, а не сжигать или захоранивать. Мы считаем, что всю рутинную работу вполне могут выполнять роботы, а человек должен заниматься творчеством и креативным трудом, — подчеркнул Евгений Гудов, руководитель проекта.
Инженеры работают над созданием таких роботов три года. Причем большая часть деталей умных механизмов делается непосредственно здесь же, в цехе при Планетарии 1.
Время летит стремительно, и то, что стало доступно в 20-х годах 21 века - теперь уже нельзя отнести к разряду фантастики. Роботы постепенно становятся полноправными участниками общества. Они могут посидеть с ребенком, заменить домашнего питомца, проследить за успеваемостью внуков, да много еще чего. Наверное, это удобно, да, но из-за всей этой технологичности пропадает главное - человеческое тепло и участие. Потому что роботы его точно дать не смогут.
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