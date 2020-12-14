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Сторож школы отказалась от должности главы поселения в Омской области
По инф. polit.ru   
14 Декабря 2020 г.
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Сторож школы Надежда Чекмарева отказалась от должности главы Новоомского поселения, пишет РИА Новости со ссылкой на местного депутата Александра Дождикова.

Главой поселения в Омской области стала сторож. Депутаты выставляли ее как кандидата-спойлера

«Надежда Чекмарева подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов», — рассказал Дождиков.

В администрации Омского района, избирательной комиссии Омской области и администрации Новоомского сельского поселения отказались комментировать ситуацию.

  • Надежда Чекмарева на выборах главы поселения по голосам опередила действующего главу администрации Артура Лена, который избирался уже четвертый раз подряд. Депутаты видели Чекмареву только как технического кандидата-спойлера, пишет «Новый Омск». Но на подсчете результатов выяснилось, что сторож набрала шесть голосов, а Лен получил только четыре.

Новоомское сельское поселение образовано в 2006 году, в него входит деревни Калачево, Путинцево, станция Фадино и поселок Новоомский. В каждом из этих населенных пунктов живут около 6 тыс. человек. Омск находится в 6 км от поселения.

В сентябре этого года аналогичная ситуация произошла в Костромской области. Здесь на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица здания администрации Марина Удгодская — ее также считали кандидатом-спойлером. Она также хотела отказаться от должности, но ее поддержали депутаты и она осталась.

Polit.ru

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