Сторож школы отказалась от должности главы поселения в Омской области

Сторож школы Надежда Чекмарева отказалась от должности главы Новоомского поселения, пишет РИА Новости со ссылкой на местного депутата Александра Дождикова.

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«Надежда Чекмарева подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов», — рассказал Дождиков.

В администрации Омского района, избирательной комиссии Омской области и администрации Новоомского сельского поселения отказались комментировать ситуацию.

Надежда Чекмарева на выборах главы поселения по голосам опередила действующего главу администрации Артура Лена, который избирался уже четвертый раз подряд. Депутаты видели Чекмареву только как технического кандидата-спойлера, пишет «Новый Омск». Но на подсчете результатов выяснилось, что сторож набрала шесть голосов, а Лен получил только четыре.

Новоомское сельское поселение образовано в 2006 году, в него входит деревни Калачево, Путинцево, станция Фадино и поселок Новоомский. В каждом из этих населенных пунктов живут около 6 тыс. человек. Омск находится в 6 км от поселения.

В сентябре этого года аналогичная ситуация произошла в Костромской области. Здесь на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица здания администрации Марина Удгодская — ее также считали кандидатом-спойлером. Она также хотела отказаться от должности, но ее поддержали депутаты и она осталась.

Polit.ru

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