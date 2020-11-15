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Победившая на выборах уборщица хотела уйти в отставку, да передумала
По инф. rosbalt.ru   
15 Ноября 2020 г.
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Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Удгодская собралась сложить полномочия из-за отсутствия поддержки. Однако когда об этом стало известно, ей пообещали помочь депутаты.

Победившая на выборах уборщица хотела уйти в отставку, да передумала

Сперва местный совет утвердил отставку Удгодской с 19 ноября. По словам жителей села, россиянка, вступив в должность, попросту не знала, что ей делать.

«Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением — не ее», — сказал собеседник издания со ссылкой на жителей села Повалихино.

По его словам, совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил ее отставку.

Однако позже Удгодская в беседе с РБК опровергла информацию о том, что уходит в отставку. Она заверила, что продолжит работу на посту главы поселения.

«Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», — заявила женщина.

Напомним, что Марина Удгодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения. Она приняла участие в выборах по просьбе его предыдущего главы Николая Локтева и одержала победу. 1 октября Удгодская вступила в должность и приступила к работе. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.

Устали люди от вранья и невыполненных обещаний кандидатов от власти и больше верят людям из своего двора - вот они точно не обманут, просто мотивов у них для этого нет. История из Костромской области стала любопытной иллюстрацией как раз этого постулата. И это серьезный звоночек чиновникам. Вот только как теперь по факту человеку начать делать жизнь села лучше, ведь без должной поддержки препоны будут встречаться и тут, и там. Будем верить, что все-таки новоявленной главе села помогут и она сможет все преодолеть!

По инф. rosbalt.ru

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