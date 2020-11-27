Спектакли, танцы и музыка: культурный Интернет зовёт нас в новое путешествие!

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Пора продолжить наше шествие по культурному Интернету. В нынешней подборке нашлось место прославленному спектаклю «Мы, герои», лучшим хитам симфонической музыки и народным танцам из разных уголков нашей страны.
«Мы, герои»
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина представляет спектакль Олега Рыбкина «Мы, герои».
В 2020 году постановка была шестикратно номинирована на самую престижную театральную премию «Золотая маска» и была отмечен за лучшую работу художника по костюмам.
Герои спектакля — совсем не «герои» в обычном понимании, это театральная труппа артистов-неудачников, скитальцев и изгоев. Их судьбы, их страдания в поисках любви, счастья и безопасности можно было бы посчитать комедией, если бы не знание того, что эти события происходят в центре Европы, на которую надвигается угроза Войны, что над этими частными судьбами «героев» сгущается угроза гибели.
В спектакле много музыки, песен, которые под аккомпанемент живого оркестра исполняют артисты театра и «актеры бродячего театра» — Наталья Горячева, Георгий Дмитриев, Светлана Ильина, Борис Плоских, Анастасия Медведева, Анна Шимохина, Виталий Козырев, Виктория Болотова, Ольга Белоброва, Станислав Линецкий.
Национальный филармонический оркестр России представляет программу из популярных симфонических фрагментов, так или иначе связанных с театральным репертуаром.
В программе:
Форе – «Пеллеас и Мелизанда», сюита из музыки к драме М. Метерлинка.
Бизе – «Арлезианка», сюита из музыки к драме А. Доде.
Григ – «Пер Гюнт», сюита из музыки к пьесе Г. Ибсена.
Сарасате – Концертная фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен» для скрипки с оркестром.
Как смотреть и слушать:
Услышать симфонические хиты можно будет 28 ноября в 15.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.
«Танец Большого Урала»
Концерт народного танца «Танец Большого Урала» проходит в рамках большого творческого проекта, реализуемого Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.
В программе концерта наряду с русским танцем разных регионов нашей страны зрители увидят танцы разных национальностей, а также целый ряд сюжетных хореографических зарисовок.
На сцене Курганской областной филармонии выступят лучшие любительские хореографические коллективы Большого Урала — лауреаты всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс», чемпионы России по народному танцу: заслуженный коллектив народного творчества Южного Урала хореографический ансамбль «Ералаш», ансамбль народного танца «Юность Сибири». Оба эти коллектива имеют долгую и чрезвычайно успешную историю. Их отличает высокий исполнительский уровень, оригинальность и новизна хореографии, эмоциональность и необычайное хореографическое чувство юмора.
На правах хозяев сцены к концерту присоединится прославленный коллектив Кургана — Образцовый ансамбль танца «Светлячок».
Как смотреть и слушать:
Взглянуть на концерт народного танца можно будет 29 ноября в 13.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.
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