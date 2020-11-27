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Спектакли, танцы и музыка: культурный Интернет зовёт нас в новое путешествие!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
27 Ноября 2020 г.
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Пора продолжить наше шествие по культурному Интернету. В нынешней подборке нашлось место прославленному спектаклю «Мы, герои», лучшим хитам симфонической музыки и народным танцам из разных уголков нашей страны.

Сцена из спектакля «Мы, герои»

«Мы, герои»

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина представляет спектакль Олега Рыбкина «Мы, герои».

В 2020 году постановка была шестикратно номинирована на самую престижную театральную премию «Золотая маска» и была отмечен за лучшую работу художника по костюмам.

Герои спектакля — совсем не «герои» в обычном понимании, это театральная труппа артистов-неудачников, скитальцев и изгоев. Их судьбы, их страдания в поисках любви, счастья и безопасности можно было бы посчитать комедией, если бы не знание того, что эти события происходят в центре Европы, на которую надвигается угроза Войны, что над этими частными судьбами «героев» сгущается угроза гибели.

В спектакле много музыки, песен, которые под аккомпанемент живого оркестра исполняют артисты театра и «актеры бродячего театра» — Наталья Горячева, Георгий Дмитриев, Светлана Ильина, Борис Плоских, Анастасия Медведева, Анна Шимохина, Виталий Козырев, Виктория Болотова, Ольга Белоброва, Станислав Линецкий.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с другими проектами Театра Пушкина можно в группе учреждения Вконтакте.

Симфонические хиты

Национальный филармонический оркестр России представляет программу из популярных симфонических фрагментов, так или иначе связанных с театральным репертуаром.

В программе:

Форе – «Пеллеас и Мелизанда», сюита из музыки к драме М. Метерлинка.

Бизе – «Арлезианка», сюита из музыки к драме А. Доде.

Григ – «Пер Гюнт», сюита из музыки к пьесе Г. Ибсена.

Сарасате – Концертная фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен» для скрипки с оркестром.

Как смотреть и слушать:

Услышать симфонические хиты можно будет 28 ноября в 15.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

«Танец Большого Урала»

Концерт народного танца «Танец Большого Урала» проходит в рамках большого творческого проекта, реализуемого Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

В программе концерта наряду с русским танцем разных регионов нашей страны зрители увидят танцы разных национальностей, а также целый ряд сюжетных хореографических зарисовок.

На сцене Курганской областной филармонии выступят лучшие любительские хореографические коллективы Большого Урала — лауреаты всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс», чемпионы России по народному танцу: заслуженный коллектив народного творчества Южного Урала хореографический ансамбль «Ералаш», ансамбль народного танца «Юность Сибири». Оба эти коллектива имеют долгую и чрезвычайно успешную историю. Их отличает высокий исполнительский уровень, оригинальность и новизна хореографии, эмоциональность и необычайное хореографическое чувство юмора.

На правах хозяев сцены к концерту присоединится прославленный коллектив Кургана — Образцовый ансамбль танца «Светлячок».

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на концерт народного танца можно будет 29 ноября в 13.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

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По инф. «Культура.РФ»

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