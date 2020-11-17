Культурная осень: присоединимся к «царской» охоте с соколом на руке?

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День соколиной охоты в Коломенском
Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник на днях отпраздновал День соколиной охоты в Коломенском.
Соколиная охота — памятник мирового нематериального наследия ЮНЕСКО. В этом году отмечается 10 лет со дня присвоения царской забаве особого культурного статуса.
Приглашаем вас на онлайн-трансляцию с площади Вознесения, где вы сможете увидеть полет ловчей птицы, услышать об особенностях соколиной охоты в России и разобраться в деталях соколиной амуниции и снаряжения сокольника.
Трансляцию провёл сокольничий объединенного музея-заповедника Сергей Ярцев.
Тайны Эрмитажа: Пещеры тысячи будд
В собрании Эрмитажа хранятся ценнейшие памятники V–XIV веков из монастыря Пещеры тысячи будд (кит. Цяньфодун), расположенного на «Шелковом пути» в двадцати километрах от города Дуньхуан провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Коллекции были привезены в Петербург Русской Туркестанской экспедицией 1914–1915 годов под руководством академика Сергея Ольденбурга.
Во время онлайн-эфира хранитель коллекции Мария Меньшикова рассказала об экспозиции на третьем этаже Эрмитажа, посвященной одному из важнейших центров мировой буддийской культуры. Памятник хорошо сохранился, пещеры монастыря украшены многочисленными стенными росписями и скульптурами, и сегодня она находится под охраной ЮНЕСКО.
«Джанни Скикки» и «Сестра Анжелика»
Напоследок пригласим вас на просмотр парочки одноактных опер итальянского композитора Джакомо Пуччини: «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки».
«Джанни Скикки» — настоящий бестселлер, полный кипящей жизни и фантастического чувства юмора. Это небольшое произведение пользуется в мире большой популярностью. Как полагают, такой случай действительно произошел во Флоренции в 1299 году. Его описал Данте в своей «Божественной комедии» — должно быть, он лично знал веселого мошенника Скикки, раз поместил его в восьмом круге Ада среди всевозможных поддельщиков. Ведь ловкий пройдоха сумел оставить с носом многочисленное алчное семейство, желающее получить наследство богатого родственника.
«Сестра Анжелика» — опера, которая написана исключительно для женских голосов. Это рождает ее бесконечно нежное звучание и пронзительную эмоциональность. В центре оперы — фигура молодой женщины, родившей ребенка вне брака и вынужденной уйти в монастырь. Первый публичный показ сочинения Пуччини провел в узком кругу сестер-монахинь в монастыре, где жила его сестра. Слушательницы были так растроганы, что не смогли удержать слез, они были единодушны во мнении, что согрешившая героиня оперы заслуживает прощения.
Режиссер Франк Маттус говорил: «Оба произведения не обещают легкой жизни режиссеру. Но если удастся сделать так, что вы, дорогие зрители, к началу антракта всплакнете, а покидая театр, будете смеяться, то значит, мы все сделали правильно!»
Как смотреть и слушать:
Познакомиться с последними культурными событиями Интернета можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».
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Недавно на просторы культурного Интернета залетел особый гость – гордая и сильная птица сокол. На своих крыльях он принёс познавательную онлайн-трансляцию, посвящённую царской забаве из прошлого. Давайте же вместе узнаем о тонкостях соколиной охоты и посмотрим на эту птицу в деле!
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