Последние дни культурной осени: присоединимся к лучшим онлайн-трансляциям ноября!

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Культурная осень подходит к концу, но всё ещё продолжает радовать нас интересными и познавательными трансляциями. Сегодня вы услышите музыку великого композитора Георгия Свиридова, познакомитесь с историей главного театра кукол России и посмотрите на мебельное убранство Императорского Эрмитажа.
Концерт к 105-летию со дня рождения Георгия Свиридова
Белгородская государственная филармония представляет концерт к 105-летию со дня рождения Георгия Свиридова — советского композитора, пианиста и общественного деятеля. В программе концерта прозвучали его музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель», читал произведение мастер художественного слова Александр Воронин. Также вы услышите романсы и песни Георгия Свиридова в исполнении хора и солистов филармонии.
На сцене выступили Симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина и Академический хор под руководством Елены Алексеевой.
В сентябре главный театр кукол страны открыл свой 90-й сезон. В честь этого юбилея Музей Театра Образцова проведет цикл театрализованных лекций «Образцов репетирует» об истории ГАЦТК и его знаменитом создателе Сергее Образцове.
Главной миссией этого образовательного и развлекательного проекта организаторы считают популяризацию искусства играющей куклы среди взрослых зрителей. Первая лекция прошла в мемориальном кабинете Образцова в Государственном академическом центральном театре кукол. На ней заслуженный артист РФ Адиль Искендер рассказал о том, как великий кукольник отбирал и учил артистов, в том числе знаменитых Зиновия Гердта и Семена Самодура.
Коллекция Государственного Эрмитажа позволяет достаточно полно показать развитие русского мебельного искусства на протяжении 200 лет: с конца XVIII до начала XX в. В музее сохранилось все мебельное убранство Императорского Эрмитажа, часть обстановки Зимнего дворца, а также мебель, поступившая из различных дворцов Петербурга.
На онлайн экскурсии в Фондохранилище Эрмитажа хранитель коллекции, заместитель заведующего Отделом истории русской культуры Наталья Гусева расскажет вам о предметах XIX века, которые дают представление обо всех нюансах развития русского мебельного дела. Перед зрителями предстанут как отдельные высокохудожественные образцы, исполненные по проектам известных архитекторов, так и достаточно бытовые вещи, лишь в основных чертах отражающие основные стилистические тенденции своего времени.
Культурная осень подходит к концу, но всё ещё продолжает радовать нас интересными и познавательными трансляциями. Сегодня вы услышите музыку великого композитора Георгия Свиридова, познакомитесь с историей главного театра кукол России и посмотрите на мебельное убранство Императорского Эрмитажа.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич обеспокоена будущим своей страны. "Она говорит, что каждое утро ей поступают электронные письма, которые заставляют ее плакать. Она показала несколько из них. В них можно увидеть жесткие фотографии раздробленных рук, превратившихся в кровавое месиво, тел с зияющими ранами - это фотографии заключенных из белорусских тюрем", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Тобиас Рапп и Фолькер Вайдерманн побеседовали с писательницей, проходящей сейчас лечение в Берлине.
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