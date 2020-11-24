Последние дни культурной осени: присоединимся к лучшим онлайн-трансляциям ноября!

Культурная осень подходит к концу, но всё ещё продолжает радовать нас интересными и познавательными трансляциями. Сегодня вы услышите музыку великого композитора Георгия Свиридова, познакомитесь с историей главного театра кукол России и посмотрите на мебельное убранство Императорского Эрмитажа.

Концерт к 105-летию со дня рождения Георгия Свиридова

Белгородская государственная филармония представляет концерт к 105-летию со дня рождения Георгия Свиридова — советского композитора, пианиста и общественного деятеля. В программе концерта прозвучали его музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель», читал произведение мастер художественного слова Александр Воронин. Также вы услышите романсы и песни Георгия Свиридова в исполнении хора и солистов филармонии.

На сцене выступили Симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина и Академический хор под руководством Елены Алексеевой.

Как смотреть и слушать:

Погрузиться в музыкальный мир Георгия Свиридова можно в специальном разделе культурного портала.

Театрализованная лекция «Образцов репетирует»

В сентябре главный театр кукол страны открыл свой 90-й сезон. В честь этого юбилея Музей Театра Образцова проведет цикл театрализованных лекций «Образцов репетирует» об истории ГАЦТК и его знаменитом создателе Сергее Образцове.

Главной миссией этого образовательного и развлекательного проекта организаторы считают популяризацию искусства играющей куклы среди взрослых зрителей. Первая лекция прошла в мемориальном кабинете Образцова в Государственном академическом центральном театре кукол. На ней заслуженный артист РФ Адиль Искендер рассказал о том, как великий кукольник отбирал и учил артистов, в том числе знаменитых Зиновия Гердта и Семена Самодура.

Как смотреть и слушать:

Узнать больше об истории главного театра кукол страны можно в специальном разделе культурного портала.

Эрмитаж: Русская мебель второй половины XIX века

Коллекция Государственного Эрмитажа позволяет достаточно полно показать развитие русского мебельного искусства на протяжении 200 лет: с конца XVIII до начала XX в. В музее сохранилось все мебельное убранство Императорского Эрмитажа, часть обстановки Зимнего дворца, а также мебель, поступившая из различных дворцов Петербурга.

На онлайн экскурсии в Фондохранилище Эрмитажа хранитель коллекции, заместитель заведующего Отделом истории русской культуры Наталья Гусева расскажет вам о предметах XIX века, которые дают представление обо всех нюансах развития русского мебельного дела. Перед зрителями предстанут как отдельные высокохудожественные образцы, исполненные по проектам известных архитекторов, так и достаточно бытовые вещи, лишь в основных чертах отражающие основные стилистические тенденции своего времени.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с другими видеоматериалами Эрмитажа можно на официальном YouTube-канале музея.

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По инф. «Культура.РФ»

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