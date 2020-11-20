От тайн разведки до цирковых историй: свежие поступления культурного Интернета

Сегодня мы вновь предлагаем вам взглянуть на познавательную сторону культурного Интернета. Мы вместе посмотрим фильм о «мастерах отечественного цирка», прикоснёмся к «живым» мемуарам о России и попытаемся разгадать секреты отечественной разведки.

О разведке из первых рук

Вас ждёт уникальная лекция бывших разведчиков-нелегалов, более 20 лет проработавших за рубежом. Они поделятся воспоминаниями о собственной службе и размышлениями о задачах разведки и судьбах бойцов невидимого фронта в различные исторические периоды. Особое внимание будет уделено личным и профессиональным качествам, которые необходимы людям, посвятившим себя этой сложной, но нужной профессии.

Лекция приурочена к 100-летней годовщине Службы внешней разведки России, которая отмечается в 2020 г.

В качестве лекторов выступят полковники Службы внешней разведки в отставке Елена Вавилова и Андрей Безруков.

Как смотреть и слушать:

Узнать больше о тайнах разведки можно будет 23 ноября в 19.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Мастера отечественного цирка

Российская государственная цирковая компания представляет телефильм из цикла «Мастера отечественного цирка» о легендарном дрессировщике медведей — народном артисте России Гранте Ибрагимове. В 2020 году известный дрессировщик отметил юбилей творческой деятельности — 50 лет на манеже.

Артист Грант Ибрагимов — один из самых известных дрессировщиков бурых медведей в России, выпускник ГИТИСа им. Луначарского, заслуженный артист РСФСР, народный артист России, лауреат Национальной премии «Циркъ». С 1997 года работал директором Омского цирка. Одновременно продолжал работать с номером «Косолапые грации».

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с биографией Гранта Ибрагимова можно сегодня, 20 ноября, в 20.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала. Взглянуть на другие материалы из цикла «Мастера отечественного цирка» можно на официальном сайте «Росгосцирка».

«Живые Мемории»

«Живые Мемории» – это документально-анимационный сериал, в основе которого лежат мемуары о России, её видных и малоизвестных деятелях. Каждая серия длиною от семи до десяти минут – это отрывок из воспоминаний, прочитанный известным артистом. Музыка написана современным композитором, а видеоряд создан ведущими художниками анимации.

Среди героев первого сезона «Живых Меморий» – известные деятели русской культуры – Иван Бунин, Михаил Нестеров, великая княгиня Ольга Александровна Романова, Маргарита Сабашникова (Волошина).

Авторы проекта: команда ktomy.media – Ирина и Михаил Разумовские.

Как смотреть и слушать:

Погрузиться в мемуары о России можно будет 21 ноября в 16.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала. Взглянуть на другие выпуски проекта «Живые Мемории» можно на YouTube-канале авторов.

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...