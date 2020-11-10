Советская автомобильная аптечка: что туда входило

Автомобильные аптечки широко распространились в советском государстве примерно в 70-х.

Наборы медикаментов для оказания первой помощи продавались в розницу и стоили 6,8 рубля. Такую цену установил Минздрав СССР в приказе от 10 ноября 1975 года.

В этом же документе был определён её состав. В набор входило 22 предмета, они хранились в футляре из искусственной кожи. Несколько обезболивающих: амидопирин (он также снимает воспаление и жар), анальгин и ацетилсалициловая кислота. Из антисептиков — борная мазь и кислота, калия перманганат, нашатырный спирт, йод.

В наборе также было несколько препаратов для помощи при желудочно-кишечных проблемах: фенилсалицилат (при инфекционных заболеваниях), висмута нитрат и натрия гидрокарбонат (для снижения кислотности), экстракт красавки (при спазмах), активированный уголь. Также в аптечку входили валидол, настойка валерианы и таблетки от кашля.

Кроме того, в набор входили бинты, вата, пластырь, жгут Эсмарха, глазная ванночка, перевязочный пакет первой помощи, напальчники и стаканчик для приёма лекарств.

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По инф. Парламентской газеты

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