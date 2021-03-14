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Российские ученые вывели новый сорт орхидеи

Ксения Колесникова, Российская газета   
14 Марта 2021 г.
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Любите ли вы орхидеи? Если да, то спешим вас порадовать - российские ученые вывели новый сорт этого прекрасного цветка.

Российские ученые вывели новый сорт орхидеи

Ученые Ботанического сада РАН вывели новый сорт орхидеи. У цветка до сих пор нет названия, и выбрать его можно будет онлайн-голосованием. Об этом в своем поздравлении к 8 марта сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

— В качестве подарка для милых дам российские ученые вывели новый сорт орхидеи. У него впечатляющий внешний вид и чарующий аромат, но до сих пор нет имени, — рассказал Валерий Фальков. — Будем благодарны вам за интересные идеи. Совместно с сотрудниками оранжереи мы выберем лучший вариант.

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