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Российские ученые вывели новый сорт орхидеи
|Ксения Колесникова, Российская газета
|14 Марта 2021 г.
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Любите ли вы орхидеи? Если да, то спешим вас порадовать - российские ученые вывели новый сорт этого прекрасного цветка.
Ученые Ботанического сада РАН вывели новый сорт орхидеи. У цветка до сих пор нет названия, и выбрать его можно будет онлайн-голосованием. Об этом в своем поздравлении к 8 марта сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
— В качестве подарка для милых дам российские ученые вывели новый сорт орхидеи. У него впечатляющий внешний вид и чарующий аромат, но до сих пор нет имени, — рассказал Валерий Фальков. — Будем благодарны вам за интересные идеи. Совместно с сотрудниками оранжереи мы выберем лучший вариант.
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