Любите ли вы орхидеи? Если да, то спешим вас порадовать - российские ученые вывели новый сорт этого прекрасного цветка.

Ученые Ботанического сада РАН вывели новый сорт орхидеи. У цветка до сих пор нет названия, и выбрать его можно будет онлайн-голосованием. Об этом в своем поздравлении к 8 марта сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

— В качестве подарка для милых дам российские ученые вывели новый сорт орхидеи. У него впечатляющий внешний вид и чарующий аромат, но до сих пор нет имени, — рассказал Валерий Фальков. — Будем благодарны вам за интересные идеи. Совместно с сотрудниками оранжереи мы выберем лучший вариант.

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