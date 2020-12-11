Ошибки цветовода, которые могут погубить орхидею

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Добрый день, мой читатель. Орхидея — прекрасное и нежное комнатное растение, которое требует определенных навыков ухода. Чтобы цветок радовал своим цветением продолжительное время, не заболел и не погиб, необходимо избегать ошибок, которые часто допускают даже опытные цветоводы.
Покупка больной орхидеи
Профессиональный уход за растением, осуществляемый в магазинах, часто способен ввести в заблуждение — даже ослабленные и старые растения выглядят крепкими и здоровыми. Чтобы приобрести действительно подходящий экземпляр, необходимо обратить внимание не на сами цветки, а на корни и листья орхидеи. У листьев должен быть насыщенный зеленый цвет, сами они сочные и упругие. У корней здорового цветка не должно быть коричневого оттенка. Их естественный цвет зеленый или серо-серебристый.
На любом участке растения не должно быть пятен, сморщенностей, плесени, насекомых. Транспортировку орхидеи осуществляют в газете или пленке. Зимой растение не должно находиться на открытом воздухе более 10 минут.
Неправильно выбранное место для орхидеи
Неподходящие окружающие условия способны быстро привести цветок к гибели. Орхидеи любят солнечный свет, но расположение их на подоконниках чревато опасностями:
северные подоконники — не обеспечат растение необходимым количеством солнечных лучей;
южные — интенсивные солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях и цветках;
восточный и западный — оптимальные варианты, но потребуется обеспечить дополнительное освещение с помощью фитолампы.
Если окна помещения выходят только на южную сторону, прикрывайте растение ширмой от обжигающих лучей в теплое время года.
Пересадка орхидеи после покупки
Транспортировка — стресс для нежной орхидеи. Заняться пересадкой следует через несколько недель после ее доставки домой. За это время цветок отойдет от стресса и привыкнет к новым окружающим условиям. Если магазинный горшок подходит к вашему интерьеру, то пересадку можно отложить на 2 года. Растение спокойно будет расти и развиваться в нем до тех пор, пока субстрат не начнет хуже отдавать влагу.
Использование земли при пересадке
Орхидеи растут в специальном субстрате, который состоит из мха, коры, кокосовых волокон и других компонентов. Обычная почва губительна для этого растения, корни орхидеи начнут гнить.
При пересадке не стоит засыпать корни цветка полностью даже специальной смесью. Корневая система орхидей нуждается в воздушных ваннах.
Частый полив
Орхидеям необходима влажность воздуха, а не постоянная влага в корнях. Слишком частые поливы вызывают загнивание корневой системы и последующую гибель цветка.
Перелив чреват тем, что растение не начнет цвести, так как отсутствует необходимый для цветения период засухи.
Достаточно одного полива в две недели мягкой, отстоянной водой. Остатки воды из поддона обязательно сливают.
Чрезмерное внесение удобрений
Капризному цветку не требуются обильные и частые подкормки. В период активного роста достаточно удобрять цветок жидкими подкормками 1 раз в месяц.
В период цветения во внесении удобрений нет никакой необходимости. Появление нового листа или стрелки указывает на допустимость подкормки.
Активное опрыскивание
Орхидеи любят влажность, но, чтобы избежать появления заболеваний, грибковых инфекций и паразитов, опрыскивать цветок рекомендуется только в сухих и теплых помещениях.
Опрыскивание проводят в первой половине дня и избегают попадания влаги на верхнюю часть субстрата и цветки.
Несвоевременные осмотры
Регулярная проверка растения на наличие насекомых-вредителей, признаков заболевания позволит избежать многих проблем, связанных с лечением цветка или его гибелью. Обнаружение проблемы на ранней стадии дает гарантию полноценного излечения орхидеи.
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Добрый день, мой читатель. Орхидея — прекрасное и нежное комнатное растение, которое требует определенных навыков ухода. Чтобы цветок радовал своим цветением продолжительное время, не заболел и не погиб, необходимо избегать ошибок, которые часто допускают даже опытные цветоводы.
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