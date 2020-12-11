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Ошибки цветовода, которые могут погубить орхидею
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
11 Декабря 2020 г.
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Добрый день, мой читатель. Орхидея — прекрасное и нежное комнатное растение, которое требует определенных навыков ухода. Чтобы цветок радовал своим цветением продолжительное время, не заболел и не погиб, необходимо избегать ошибок, которые часто допускают даже опытные цветоводы.

Ошибки цветовода, которые могут погубить орхидею

Покупка больной орхидеи

Профессиональный уход за растением, осуществляемый в магазинах, часто способен ввести в заблуждение — даже ослабленные и старые растения выглядят крепкими и здоровыми. Чтобы приобрести действительно подходящий экземпляр, необходимо обратить внимание не на сами цветки, а на корни и листья орхидеи. У листьев должен быть насыщенный зеленый цвет, сами они сочные и упругие. У корней здорового цветка не должно быть коричневого оттенка. Их естественный цвет зеленый или серо-серебристый.

На любом участке растения не должно быть пятен, сморщенностей, плесени, насекомых. Транспортировку орхидеи осуществляют в газете или пленке. Зимой растение не должно находиться на открытом воздухе более 10 минут.

Неправильно выбранное место для орхидеи

Неподходящие окружающие условия способны быстро привести цветок к гибели. Орхидеи любят солнечный свет, но расположение их на подоконниках чревато опасностями:

северные подоконники — не обеспечат растение необходимым количеством солнечных лучей;

южные — интенсивные солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях и цветках;

восточный и западный — оптимальные варианты, но потребуется обеспечить дополнительное освещение с помощью фитолампы.

Если окна помещения выходят только на южную сторону, прикрывайте растение ширмой от обжигающих лучей в теплое время года.

Пересадка орхидеи после покупки

Транспортировка — стресс для нежной орхидеи. Заняться пересадкой следует через несколько недель после ее доставки домой. За это время цветок отойдет от стресса и привыкнет к новым окружающим условиям. Если магазинный горшок подходит к вашему интерьеру, то пересадку можно отложить на 2 года. Растение спокойно будет расти и развиваться в нем до тех пор, пока субстрат не начнет хуже отдавать влагу.

Использование земли при пересадке

Орхидеи растут в специальном субстрате, который состоит из мха, коры, кокосовых волокон и других компонентов. Обычная почва губительна для этого растения, корни орхидеи начнут гнить.

При пересадке не стоит засыпать корни цветка полностью даже специальной смесью. Корневая система орхидей нуждается в воздушных ваннах.

Частый полив

Орхидеям необходима влажность воздуха, а не постоянная влага в корнях. Слишком частые поливы вызывают загнивание корневой системы и последующую гибель цветка.

Перелив чреват тем, что растение не начнет цвести, так как отсутствует необходимый для цветения период засухи.

Достаточно одного полива в две недели мягкой, отстоянной водой. Остатки воды из поддона обязательно сливают.

Чрезмерное внесение удобрений

Капризному цветку не требуются обильные и частые подкормки. В период активного роста достаточно удобрять цветок жидкими подкормками 1 раз в месяц.

В период цветения во внесении удобрений нет никакой необходимости. Появление нового листа или стрелки указывает на допустимость подкормки.

Активное опрыскивание

Орхидеи любят влажность, но, чтобы избежать появления заболеваний, грибковых инфекций и паразитов, опрыскивать цветок рекомендуется только в сухих и теплых помещениях.

Опрыскивание проводят в первой половине дня и избегают попадания влаги на верхнюю часть субстрата и цветки.

Несвоевременные осмотры

Регулярная проверка растения на наличие насекомых-вредителей, признаков заболевания позволит избежать многих проблем, связанных с лечением цветка или его гибелью. Обнаружение проблемы на ранней стадии дает гарантию полноценного излечения орхидеи.

Зимовка на подоконнике

В зимний период растение страдает не только от нехватки света, но и от сухости воздуха, вызванной отоплением, и сквозняков при проветривании. Чтобы помочь цветку, его убирают с подоконника вглубь комнаты, подальше от батарей и открытых форточек. Необходимое освещение обеспечивают с помощью фитолампы.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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