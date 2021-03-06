Почему орхидея Фаленпосис меняет цвет? Несколько возможных причин

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Надо сказать, что орхидея уже около двух лет радует меня: растет, развивается и цветет. И все-таки у этого растения есть одна интересная особенность, о которой практически нигде не упоминается — в разные периоды цветения орхидея Фаленопсис меняет окраску цветков.
Сразу оговорюсь — это происходит далеко не со всеми растениями и, конечно, цвет не меняется радикально — от красного к белому, например, речь идет скорее о нюансах окраски, однако, такое явление имеет место быть. Заинтересовавшись этим явлением, я стала искать больше информации, и оказалось, что этот феномен встречается довольно часто. Однако до сих пор нет единого мнения, почему происходит такая смена окраски цветка.
Вот лишь некоторые вероятные причины, называемые любителями орхидей:
Окраска орхидей продавцами. К моей орхидее это вряд ли относится, но явление, к сожалению, распространенное. Чаще всего окрашиваются белые орхидеи в какой-либо яркий цвет, например, голубой или синий. Помните, голубая орхидея фаленопсис — очень редкая и дорогая разновидность, её невозможно приобрести в заурядных цветочных магазинах по низкой цене. Покупатели цветка соблазняются необычным оттенком и охотно приобретают орхидею. Но, с течением времени, действие химикатов, влияющих на окраску, ослабевает, и орхидея превращается в обычный белый фаленопсис.
Старение орхидеи. Существует мнение, что по мере старения цветы орхидеи становятся всё более бледными. Так же, как и старение людей сопровождается потерей пигментации волос (седина), так и старение растения характеризуется менее яркой окраской листьев и цветов. Недостаточность освещения. По этой версии, осенью и зимой орхидеи цветут менее ярко, так как количество солнечных дней сокращается, летом — цвет проявляется полностью. Мне не очень близка эта теория, ведь у моего цветка всё было ровно наоборот — яркая окраска в зимние пасмурные дни и бледная в разгар лета.
Уменьшение количества удобрения. Не секрет, что перед продажей цветы получают усиленную прикормку из специальных препаратов, которая позволяет орхидее как можно дольше сохранять товарный вид. В домашних условиях, как правило, мы подкармливаем орхидеи редко и обычным комплексным удобрением. Вполне возможно, что благодаря таким уловкам продавцов орхидеи в магазинах цветут ярче и богаче, чем в нормальных условиях.
Общее изменение условий содержания орхидей. Температура, влажность, освещение — всё это, безусловно, изменяется, когда орхидея переезжает на новое место жительства из теплиц и оранжерей. Эти факторы в совокупности и могут стать причиной мутации орхидеи.
Кроме изменения окраски цветка в разные периоды цветения, могут быть и такие метаморфозы растения: различная окраска цветков на разных цветоносах одного растения.
Удивительно, но некоторые орхидеи, выпуская несколько цветоносов, способны менять окраску цветов на каждом из них. Конечно, это не радикальная смена цвета, скорее изменяется оттенок и яркость, но в любом случае, такая орхидея выглядит очень эффектно и удивительно. Проще говоря, когда орхидея поочередно раскрывает бутоны во время цветения, какие-то из цветов могут быть одного оттенка, а какие-то другого. Речь идет опять же скорее о нюансах цвета и яркости, однако и такое явление имеет место быть. Подытожив все вышенаписанное, можно сказать, что цветение орхидеи фаленопсис это своего рода лотерея — какие цветы будут в этот раз: яркие или бледные, крупные или более мелкие, сколько цветоносов выпустит растение. Ну, а я, в свою очередь, буду с нетерпением ждать следующего цветения моей орхидеи, чтобы снова и снова восхищаться красотой этого растения.
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