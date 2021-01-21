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На какое окно поселить орхидею?
По инф. vk.com   
21 Января 2021 г.
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Один из инструментов для обеспечения комфортного пребывания орхидеи в квартире – это правильное освещение. А ты знаешь, какое окно подходит для этого цветка?

На какое окно поселить орхидею?

Южные окна:

Сразу же можно отметить, что в зимнее время они имеют один большой плюс – это самое светлое место в доме (за исключением вариантов, когда ты живешь на нижнем этаже, а непосредственно перед окном растет огромное дерево и т.д.). Можно отметить, что примерно для 50 % доступных в массовой продаже растений солнечного света здесь вполне достаточно для того, чтобы вообще не испытывать никакого дискомфорта в зимнее время, продолжая наращивать новые листья, корни и цветоносы. Обмен веществ у некоторых растений замедляется, но длиться это не очень долго, т. е. орхидея не успевает ослабнуть (и как следствие заболеть).

Помни, хорошее самочувствие орхидеи в первую очередь определяет воздействующий на нее свет, а не частота или обильность полива, не быстрота просыхания субстрата и прочее – это вещи второго порядка. Оптимальный свет – это самое важное в уходе за орхидеей.

Однако, помни, что и зима по освещенности бывает разная и окна разные, да территориальное расположение города тоже играет не последнюю роль. Поведение типично для многих, но отнюдь не для всех. Если вести разговор сухими цифрами, то для (по замерам люксимера) для Phalaenopsis нужно от 8.000 до 25.000 Люкс, на южных окнах в ясные солнечные зимние дни примерно 7.000-12.000 Люкс, в пасмурные 2.000-3.5000 Люкс.

Коварство южных окон, как правило, проявляется в весенне-летний период, когда интенсивность солнечного света здесь очень сильно возрастает, доходя порой даже до 70.000 Люкс. Однако, утверждать, что это будет обязательно губительно для растения будет несколько некорректно. Да. Такое жаркое солнце может вызвать ожоги листьев, но может этого и не сделать, и ответ кроется даже не в склонности одних сортов к более яркому освещению, ведущую роль здесь играет общая совокупность факторов. Как правило, охотней обгорают листья орхидей, субстрат которых на момент воздействия яркого солнышка был сухим или почти сухим, а происходит это потому, что под действием яркого солнышка с поверхности листьев начинает активно испаряться влага, сигнал на потребление воды корням усиливается, и если воды в субстрате нет (или мало), то (лишенные влаги) ткани листьев разрушаются.

В условиях хорошо политого субстрата шансы на обгорание снижаются. Хотя 100 % исключить вероятность нельзя, так как прямое солнце по мимо всего прочего нагревает и горшки, а возможности корневой системы не безграничны. Она действует отлажено только при определённых температурах, а при перегреве или отключается, или разрушается (справедливости ради нужно отметить, что визуально это может напоминать и засыхание и гниение).

Если листья твоей орхидеи начинают изменять свой окрас на желто-зеленые, фиолетовые, на них начинает появляться более светлый (а иногда и вдавленный) ободок, то возможно будет рациональней переставить растение на время летней жары за тюлевую занавеску на столик или полку возле окна. Однако, не лишним будет предварительно понаблюдать, как движутся прямые солнечные лучи по комнате, чтобы сократить перегрев листьев до минимума.

Западные окна

Более щадящий вариант для летнего времени, так как прямое солнце заглядывает сюда только после 2-3 часов дня (максимально на 4 часа, для сравнения на южном прямое солнце светит 6-8 часов к ряду), но зато и более темная альтернатива в зимний период. Переходя на цифры можно отметить, что летом люксимер здесь фиксирует от 20.000 до 40.000 Люкс, а зимой 5.000-8.000 Люкс, что в свою очередь может быть весьма благоприятно для многих сортов орхидей, не вызывая существенных остановок в росте и длительных перерывов в цветении.

Восточные окна

В двух словах можно сказать, что хороши для лета, но темноваты для зимы. Как правило, большая часть доступных в настоящее время сортов в период с конца октября и до середины марта не показывают здесь существенных признаков жизни, тихо "посапывая" в углу. В цифровом эквиваленте для зимы это 2.000-4.000 Люкс, для лета до 20.000 Люкс в утренние часы, ориентировочно от 8 утра до 12 дня (прямые лучи движутся от одного угла подоконника к другому).

Северные окна

В отношении исключительно только естественного освещения от окон это самый неудачный вариант, так как грубо можно определить, что темно и летом и зимой. В цифровом эквиваленте максимально для лета 7.500 Люкс, да и то не на каждом окне, зимой 300-500 Люкс. Лишь небольшая доля сортов действительно хорошо адаптируется и не показывает существенных сбоев в развитии.

Понять насколько плохо или хорошо вашему растению на том или ином окне можно только в сравнении. Многие любители орхидей, в распоряжении которых длительное время были только северные или восточные окна, после переезда на новую квартиру с западными или южными окнами зачастую бывают сильно удивлены, когда их любимец вдруг начинает давать за раз 2-3 цветоноса и цвести не один (как было ранее), а два и более раз в год.

Среди людей, далеких от процесса посева или клонирования орхидей, не редко ходит миф о гормональном "закармливании" растений перед продажей, чтобы они побыстрее выросли и начали цвести. Якобы такие растения, попадая к нам в дома, быстро чахнут и потом годами не цветут. Как показала практика, к сожалению этот миф передается из уст в уста не только от новичка к новичку, но и от более опытных любителей. Чахлость и отказ от цветения растения никакого отношения к гормонам не имеет (которые справедливости ради дают растениям один раз в жизни в самом младенчестве, т.е. за 5-6 лет до предполагаемой продажи), это всего лишь следствие недостаточного освещения.

В оранжерее, где выращивалась твоя орхидея, она круглый год содержалась в условиях, максимально приближенным к природным, т. е. стабильное яркое освещение и зимой и летом ты с легкостью можешь повторить этот и дома, поместив свой Phalaenopsis в период с конца сентября и до апреля под специальными (ориентированными на потребности растений) фитолампы, спектр которых максимально благоприятен для фотосинтеза, т. е. содержит определенные синие и красные волны. Однако, не следует сразу же сломя голову бежать в магазин за лампами. Для начала попробуй подобрать цветку хорошее место на подоконнике, понаблюдай за его ростом, а уж потом (если не заладится) переворачивай квартиру с ног на голову и монтируй на окнах лампы.

Источник: vk.com

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