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Культура онлайн: хотите узнать тайны древнего народа берберов?
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
12 Января 2021 г.
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С завершением праздников культурный Интернет чуть притормозил, но совсем оставлять нас без онлайн-трансляций не решился. Сегодня вы узнаете кое-что новое о Мандельштаме, отпразднуете Старый новый год с Тюменским филармоническим оркестром и послушаете истории о культуре древнего народа берберов.

Культура онлайн: хотите узнать тайны древнего народа берберов?

Берберский Новый Год: история, культура, традиции

Культурный центр «Франкотека» Библиотеки иностранной литературы приглашает познакомиться с родоначальницей культур стран Магриба на встрече, приуроченной к празднованию Берберского нового года.

Берберы — это коренное население Северной Африки с богатой историей и традициями. Упоминание об этом древнем народе можно найти во множестве греческих, римских и финикийских текстах. В настоящее время берберы проживают преимущественно в Алжире, Марокко, Тунисе, Ливии, Мавритании, Мали и Египте, а также в ряде европейских стран. В 2018 году Алжир становится первой страной Магриба, утверждающей Берберский новый год в качестве официального праздника.

На встрече зрители узнают о традициях и истории Йеннаера, берберского нового года, а также о ключевых фигурах в истории берберов.

В мероприятии участвуют: Салем Аммур — представитель алжирских берберов, лингвист и переводчик, активист, который занимается распространением берберской и алжирской культуры в России, объединяя здесь алжирское сообщество, помогая студентам в обучении, самовыражении и знакомстве с культурой нашей страны; Юлия Аммур — любитель и исследователь алжирской культуры.

Как смотреть и слушать:

Погрузиться в культуру берберов можно будет 14 января в 19:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Мандельштам и Выборг

В январе 2021 года отмечается 130-летний юбилей со дня рождения Осипа Мандельштама — поэта, прозаика и переводчика, который оказал литературное влияние далеко за пределы своего времени. С Выборгом Мандельштам связан особым образом. Здесь он бывал и в детстве со своими родителями в гостях у хороших знакомых. Во время самостоятельных путешествий в Финляндию останавливался в выборгской гостинице «Бельведер», в санаториях и пансионатах края. Кроме того, в Выборге Мандельштам исповедовал христианскую веру и принял обряд водного крещения в методистской церкви «Вефиль», не сохранившейся до наших дней.

Осип Мандельштам любил Финляндию. Он посвятил поездкам в Выборг и Финляндию отдельную главу в своей автобиографической книге «Шум времени», написанной поэтичным языком, и сегодня привлекающей собранными в ней любопытными наблюдения, неожиданными деталями. О сочетании Мандельштама и Выборга расскажут во время онлайн-лекции в рамках проекта «Краеведческая среда на Пионерской, 4».

Как смотреть и слушать:

Узнать больше о жизни Мандельштама можно будет 13 января в 18:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Старый новый год с Тюменским филармоническим оркестром

Праздников много не бывает, а тем более — таких: 13 января Тюменский филармонический оркестр предлагает встретить Старый Новый год под музыку Иоганна Штрауса вместе с Тюменской Филармонией.

Яркие произведения признанного «Короля вальса» неизменно создают атмосферу Венского бала, где бы они ни звучали. Такие произведения, как «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса» любят люди по всему миру. Уводящие от повседневности в мир мечты, они позволяют даже взрослым почувствовать себя немного детьми.

В программе концерта — вальсы, польки, марши Иоганна Штрауса. Концерт состоит из 2-х отделений.

Как смотреть и слушать:

Прикоснуться к музыке Иоганна Штрауса можно будет 13 января в 17:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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