Культура онлайн: хотите узнать тайны древнего народа берберов?

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Берберский Новый Год: история, культура, традиции
Культурный центр «Франкотека» Библиотеки иностранной литературы приглашает познакомиться с родоначальницей культур стран Магриба на встрече, приуроченной к празднованию Берберского нового года.
Берберы — это коренное население Северной Африки с богатой историей и традициями. Упоминание об этом древнем народе можно найти во множестве греческих, римских и финикийских текстах. В настоящее время берберы проживают преимущественно в Алжире, Марокко, Тунисе, Ливии, Мавритании, Мали и Египте, а также в ряде европейских стран. В 2018 году Алжир становится первой страной Магриба, утверждающей Берберский новый год в качестве официального праздника.
На встрече зрители узнают о традициях и истории Йеннаера, берберского нового года, а также о ключевых фигурах в истории берберов.
В мероприятии участвуют: Салем Аммур — представитель алжирских берберов, лингвист и переводчик, активист, который занимается распространением берберской и алжирской культуры в России, объединяя здесь алжирское сообщество, помогая студентам в обучении, самовыражении и знакомстве с культурой нашей страны; Юлия Аммур — любитель и исследователь алжирской культуры.
Как смотреть и слушать:
Погрузиться в культуру берберов можно будет 14 января в 19:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.
Мандельштам и Выборг
В январе 2021 года отмечается 130-летний юбилей со дня рождения Осипа Мандельштама — поэта, прозаика и переводчика, который оказал литературное влияние далеко за пределы своего времени. С Выборгом Мандельштам связан особым образом. Здесь он бывал и в детстве со своими родителями в гостях у хороших знакомых. Во время самостоятельных путешествий в Финляндию останавливался в выборгской гостинице «Бельведер», в санаториях и пансионатах края. Кроме того, в Выборге Мандельштам исповедовал христианскую веру и принял обряд водного крещения в методистской церкви «Вефиль», не сохранившейся до наших дней.
Осип Мандельштам любил Финляндию. Он посвятил поездкам в Выборг и Финляндию отдельную главу в своей автобиографической книге «Шум времени», написанной поэтичным языком, и сегодня привлекающей собранными в ней любопытными наблюдения, неожиданными деталями. О сочетании Мандельштама и Выборга расскажут во время онлайн-лекции в рамках проекта «Краеведческая среда на Пионерской, 4».
Как смотреть и слушать:
Узнать больше о жизни Мандельштама можно будет 13 января в 18:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.
Старый новый год с Тюменским филармоническим оркестром
Праздников много не бывает, а тем более — таких: 13 января Тюменский филармонический оркестр предлагает встретить Старый Новый год под музыку Иоганна Штрауса вместе с Тюменской Филармонией.
Яркие произведения признанного «Короля вальса» неизменно создают атмосферу Венского бала, где бы они ни звучали. Такие произведения, как «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса» любят люди по всему миру. Уводящие от повседневности в мир мечты, они позволяют даже взрослым почувствовать себя немного детьми.
В программе концерта — вальсы, польки, марши Иоганна Штрауса. Концерт состоит из 2-х отделений.
Как смотреть и слушать:
Прикоснуться к музыке Иоганна Штрауса можно будет 13 января в 17:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.
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