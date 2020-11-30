Поисковики взялись за нелегкое дело: доказывают факт геноцида против миллионов советских людей!

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В оккупацию на территории СССР фашистами и коллаборационистами были убиты или сожжены 11 309 340 мирных граждан, из которых 306 944 — дети.
Об этом заявили участники международной конференция «Судьба солдата» — поисковики «Поискового движения России», стан СНГ и Балтии. Через проект «Без срока давности» — архивные исследования и раскопки захоронений, они, доказав гибель 11 309 340 мирных людей, теперь изучают списки и документы преступников.
Это «айнзацгруппы» — отряды специального назначения нацистской Германии, списки карателей эстонского и латышского легионов в составе 15-й и 19-й гренадерских дивизий СС, 14-й украинской гренадерской дивизии СС «Галичина» и испанской «Голубой дивизии», которые казнили мирных советских людей. Большинство преступников вернулись или бежали в ФРГ, Испанию, Канаду и США.
— Мир, который 75 лет назад победил нацизм, — говорит секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, — стал лоялен к преступникам. Срок действия той прививки против идейного нацизма, которую мы все получили 75 лет назад, видимо, закончился, и антитела уходят. Это значит, что у нас много работы.
Основанием для дальнейших архивных работ и раскопок захоронений стали данные полевых экспедиций 2018–2020 годов. Они опираются на данные Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) СССР. Она обнаружила, но в 50-е годы засекретила, данные об убитых более 15 тысячах местных жителей и 180 тысячах военнопленных в годы оккупации в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, в Крыму и Краснодарском крае. Также, по данным ЧГК, в Большой Ленинградской области (в 40-е годы включала Ленинградскую, современную Псковскую, Новгородскую и часть Тверской областей) за 1941–1944 годы было сожжено 3135 деревень.
Пока обнаружены три места массовых захоронений казнённых женщин, стариков и детей — в селе Жестяная Горка Новгородской области (расстреляно 2600 человек), в селе Краснуха Псковской области (в сарае сожжены 283 женщин, детей и стариков) и в селе Большое Заречье Ленинградской области (убиты 66 человек, в том числе 19 детей). Следственный комитет России по факту обнаружения захоронения мирных граждан возле Жестяной Горки в Новгородской области возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ — «Геноцид».
— Это даёт нам правовую основу обратиться в ООН с документами, которые доказывают геноцид против мирных граждан СССР, — уверен ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.
В ряду других задач «Поискового движения России» — объединение с поисковиками Китая и Монголии и проведение совместных экспедиций в 2021 году, передача галерее «Дорога памяти — 1418 шагов» главного храма Вооруженных сил России 416 тысяч документов и фотографий найденных бойцов и 338 документов по безымянным наградам.
Справка
«Поисковое движение России» (42 тысячи добровольцев, 1428 отрядов) занимается полевой и архивной работой, связанной с поиском, установлением имён и захоронением жертв Великой Отечественной войны. С 2014 года ПДР поднято около 140 000 останков советских солдат и офицеров, установлены имена более 8000 погибших.
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