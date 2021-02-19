Племянник Путина сравнил фильм о дворце в Геленджике с работой фашистских шпионов

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
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Племянник Путина сравнил фильм-расследование Алексея Навального о «с работой немецких шпионов в Великую Отечественную войну» и выразил уверенность что произошедшее — вовсе не «повод для революции в нашей прекрасной стране».
Глава партии «Россия без коррупции» и близкий родственник президента РФ высказался о дворце под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину.
Роман Путин дал комментарий по этой теме в сторис своего Инстаграм-аккаунта.
– У меня была встреча с руководителем одного из крупнейших информационных интернет-порталов. Он рассказал, что 80% опрошенных верят, что этот объект может принадлежать руководству страны. Но при этом 70% считают, что руководство страны имеет право на недвижимость такого плана, – сообщил племянник российского президента.
Путин-младший также указал на недочёты в расследовании Алексея Навального.
– Те, кто изготавливал этот фильм, исходили из менталитета западного человека. Они думали, что расследование вызовет взрыв в нашей стране. Но по факту на улицы вышли десятые доли процента.
Объясняя просчет авторов фильма о дворце, Роман Путин привел пример из истории Великой Отечественной войны.
– Немецкие шпионы изготавливали поддельные документы на качественном немецком оборудовании. К сожалению для себя, они не учитывали один момент. Скрепки на настоящих советских документах были сделаны из обычного черного металла. Через какое-то время он оставлял маленькое пятнышко ржавчины на страницах. Немецкие же скрепки были оцинкованы. Таким образом, патрульные легко выявляли шпионов, – заключил Путин.
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Племянник Путина сравнил фильм-расследование Алексея Навального о «с работой немецких шпионов в Великую Отечественную войну» и выразил уверенность что произошедшее — вовсе не «повод для революции в нашей прекрасной стране».
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