Племянник Путина сравнил фильм о дворце в Геленджике с работой фашистских шпионов

Племянник Путина сравнил фильм-расследование Алексея Навального о «с работой немецких шпионов в Великую Отечественную войну» и выразил уверенность что произошедшее — вовсе не «повод для революции в нашей прекрасной стране».



Глава партии «Россия без коррупции» и близкий родственник президента РФ высказался о дворце под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину.

Роман Путин дал комментарий по этой теме в сторис своего Инстаграм-аккаунта.

– У меня была встреча с руководителем одного из крупнейших информационных интернет-порталов. Он рассказал, что 80% опрошенных верят, что этот объект может принадлежать руководству страны. Но при этом 70% считают, что руководство страны имеет право на недвижимость такого плана, – сообщил племянник российского президента.

Путин-младший также указал на недочёты в расследовании Алексея Навального.

– Те, кто изготавливал этот фильм, исходили из менталитета западного человека. Они думали, что расследование вызовет взрыв в нашей стране. Но по факту на улицы вышли десятые доли процента.

Объясняя просчет авторов фильма о дворце, Роман Путин привел пример из истории Великой Отечественной войны.

– Немецкие шпионы изготавливали поддельные документы на качественном немецком оборудовании. К сожалению для себя, они не учитывали один момент. Скрепки на настоящих советских документах были сделаны из обычного черного металла. Через какое-то время он оставлял маленькое пятнышко ржавчины на страницах. Немецкие же скрепки были оцинкованы. Таким образом, патрульные легко выявляли шпионов, – заключил Путин.

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По инф. sobesednik.ru

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