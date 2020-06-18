Оружие и одежду возрастом 48 тысяч лет нашли в Шри-Ланке

Ученые выяснили, что костяные наконечники стрел, найденные в пещере Фа-Хиен на юго-западе острова Шри-Ланка, были изготовлены около 48 тысяч лет назад. Таким образом, они оказываются самыми древними свидетельствами использования лука и стрел на охоте, обнаруженными за пределами Африки.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем сообщается на сайте Института имени Макса Планка. Ученые из Австралии, Германии, Шри-Ланки, Канады и США изучили артефакты возрастом 45-48 тысяч лет, найденные в пещере Фа-Хиен Лена. Она расположена в тропических лесах Шри-Ланки.
Среди обнаруженных орудий анализ выявил костяные наконечники стрел. До сих пор возраст древнейших стрел, найденных в Юго-Восточной Азии, составлял около 32 тысяч лет. Кроме того, это оружие гораздо древнее того, которое было найдено в Европе. Лишь в Африке находили более древние стрелы. Следы, сохранившиеся на наконечниках, указывают на то, что они, вероятно, использовались для охоты.
«Царапины на наконечниках указывают на повреждения от сильного удара — это то, что обычно наблюдается при охоте с луком и стрелами на животных», — говорит ведущий автор работы Мишель Лэнгли из Университета Гриффита.
Также в пещере были обнаружены костяные орудия с одинарными и двойными крючками. Детальный микроскопический анализ помог доказать, что эти инструменты использовались для плетения рыболовных сетей и, вероятно, пошива одежды. На это указали микроскопические волокна, которые удалось рассмотреть на крючках при помощи современного электронного микроскопа.
По словам Лэнгли, также были найдены четкие доказательства производства цветного жемчуга доисторическими людьми. Бусины окрашивались охрой. Некоторые артефакты свидетельствуют о том, что людям уже в то время была известна технология производства искусственного жемчуга, который добывали при помощи речных моллюсков.
Возраст украшений составляет около 45 тысяч лет. Их налаженное производство может говорить о том, что жемчуг изготавливали «на продажу» — возможно, его обменивали на другие товары. Это означает, что сложная социальная сеть уже 45 тысяч лет назад могла существовать в тропиках современной Шри-Ланки.
«Найденные доказательства показывают, что изобретение луков и стрел, одежды и символических предметов происходило в разное время и в разных регионах, включая тропические леса Азии, — говорит соавтор работы Михаэль Петраглия из MPI-SHH. — Одежда могла использоваться не только для защиты от холода, но и для защиты от тропических комаров, а луки и стрелы помогали охотиться не только на крупных животных, но и на мелких, живущих на деревьях приматов и грызунов».
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