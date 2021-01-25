Полицейский пнул пенсионерку ногой в живот, а потом пришел в больницу извиняться

54-летняя женщина, которую походя ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов в полной экипировке и дубинкой в руках, находится в больнице в бессознательном состоянии. Инцидент произошел в Петербурге 23 января, на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

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По данным СМИ, женщине за ночь стало только хуже и сейчас она без сознания. При этом директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский (где и находится пострадавшая) заявил, что ее состояние опасений не вызывает.

«У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал», — цитирует Мануковского «Подъем».

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что «это видео сейчас полицией изучается».

Вечером 23 января в Петербурге сотрудник ОМОНа со всей силы ударил в живот ногой пожилую женщину, которая призывала силовиков «одуматься». По словам очевидцев, пострадавшая вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. На кадрах видно, как женщина примерно 50 лет приближается в омоновцам, которые тащат задержанного. «Зачем вы его схватили?» — слышно на записи.

В тот момент, когда омоновцы поравнялись с женщиной, стоявшей на проезжей части, один из них сбил ее с ног ударом в живот. Петербурженка упала на спину и ударилась головой об асфальт. Очевидцы вызвали ей скорую, а затем увели в медпункт на вокзале.

Позже глава управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Петербурга полковник Сергей Музыка извинился перед 54-летней Маргаритой Юдиной. Полковник принес женщине извинения от лица всего личного состава и заявил, что полиция «так не работает».

«Приношу вам извинения. Это не наши методы и не наши механизмы, мы так не работаем», — сказал полковник Сергей Музыка.

При этом глава пресс-службы петербургской полиции Вячеслав Степченко на вопрос журналиста «Медиазоны» о том, кто именно ударил Юдину заявил: «Проверка продолжается. Это не заплыв на короткую дистанцию…. За ночь проверки не проводятся».

Спустя время сотрудник полиции, ногой отшвырнувший женщину при задержании участника вчерашнего митинга протеста в Петербурге, и сам пришел навестить пострадавшую в больничной палате. Силовик утверждает, что не видел перед собой женщину, потому что у него якобы «запотело забрало», а «за пять минут до этого» его «залили газом». Виновник происшествия предстал перед пациенткой с цветами — букетом хризантем, но скрывал лицо.

Директор НИИ Скорой помощи заявлял, что «женщина в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал». Однако, представители того же НИИ заявили журналистам РИА Новости, что Юдина действительно в реанимации, а ее состояние оценивается как тяжелое.

23 января сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вышли на улицы во многих крупных городах России. Самые массовые акции состоялись в Москве и Петербурге, где митинги собрали не менее 10-15 тыс. человек.

Полиция жестко задерживала протестующих. В Москве ОМОН избивал дубинками участников акции у СИЗО «Матросская тишина», где сидит Навальный, а в Петербурге один из силовиков ударил пожилую женщину ногой в живот.

Известно о 42 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которые получили легкие травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на неофициальный источник.

Polit.ru

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