Полицейский из Иваново уволился из-за приговора Навальному

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Теперь уже бывший сотрудник полиции Сергей Римский в видеообращении заявил, что вынужден уволиться из органов внутренних дел из-за продолжающихся преследований оппозиционных активистов.
«Хотелось бы выразить поддержку Навальному и всем политзаключенным, а также их родным и близким. Для меня не важно то, на чьей стороне сила, важно лишь то, на чьей стороне право. И подобные приговоры — это не правосудие, а насмехательство над ним. Власть демонстративно идет на беспредел, осуществляя политические репрессии. К сожалению, ситуация стала такой, что уже нельзя оставаться в стороне. Я всегда занимал жесткую позицию, что закон в деятельности полиции превыше всего. Но, к сожалению, сотрудники с такими принципами, поэтому их либо увольняют по отрицательным основаниям, как бывшего участкового Курской полиции Руслана Агибалова, который был уволен за публичную поддержку Навального, либо сокращают, как меня или Татьяну Зима. Сегодня был мой последний день службы в органах внутренних дел», — говорится в обращении Сергея Римского.
Как объяснил Сергей Римский, около 2 месяцев назад его решили сократить с должности инспектора изолятора временного содержания и предложили на выбор несколько других должностей в УМВД, но он решил отказаться.
От редакции МГ: Приговор и преследование Алексея Навального - это та грань, переступив которую, власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы. Вот и выходили в январе дважды люди на улицы, и сколько не в поддержку оппозиционера (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), сколько за себя, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.
Житель Иваново уволился из органов МВД, поскольку считает приговор политику Алексею Навальному несправедливым. Отметим, что это уже второй случай, когда полицейский остается без работы из-за того, что его мнение идет вразрез с мнением большинства...
На кукурузном поле у польской деревни Слушкув, к юго-востоку от Познани, был найден большой горшок, наполненный серебряными монетами начала XII века. Также в нем находились четыре кольца, одно из которых, по мнению ученых, могло принадлежать Марии — жене одного из самых могущественных людей Польши того времени.
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В КПРФ планируют массово подавать заявки на политические акции в России 23 февраля. Лидер партии Геннадий Зюганов отмечает, что у них есть сформулированная программа выхода из кризиса «12 шагов к достойной жизни».
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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