Полицейский из Иваново уволился из-за приговора Навальному

Житель Иваново уволился из органов МВД, поскольку считает приговор политику Алексею Навальному несправедливым. Отметим, что это уже второй случай, когда полицейский остается без работы из-за того, что его мнение идет вразрез с мнением большинства...

Теперь уже бывший сотрудник полиции Сергей Римский в видеообращении заявил, что вынужден уволиться из органов внутренних дел из-за продолжающихся преследований оппозиционных активистов.

«Хотелось бы выразить поддержку Навальному и всем политзаключенным, а также их родным и близким. Для меня не важно то, на чьей стороне сила, важно лишь то, на чьей стороне право. И подобные приговоры — это не правосудие, а насмехательство над ним. Власть демонстративно идет на беспредел, осуществляя политические репрессии. К сожалению, ситуация стала такой, что уже нельзя оставаться в стороне. Я всегда занимал жесткую позицию, что закон в деятельности полиции превыше всего. Но, к сожалению, сотрудники с такими принципами, поэтому их либо увольняют по отрицательным основаниям, как бывшего участкового Курской полиции Руслана Агибалова, который был уволен за публичную поддержку Навального, либо сокращают, как меня или Татьяну Зима. Сегодня был мой последний день службы в органах внутренних дел», — говорится в обращении Сергея Римского.

Как объяснил Сергей Римский, около 2 месяцев назад его решили сократить с должности инспектора изолятора временного содержания и предложили на выбор несколько других должностей в УМВД, но он решил отказаться.

От редакции МГ: Приговор и преследование Алексея Навального - это та грань, переступив которую, власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы. Вот и выходили в январе дважды люди на улицы, и сколько не в поддержку оппозиционера (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), сколько за себя, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.



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По инф. rosbalt.ru

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