Нобелевские лауреаты поддержали историка Юрия Дмитриева

Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл выступили в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, он находится под следствием по делу о развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери.

Авторы письма к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович выражают поддержку историку.

«Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении», — говорится в письме.

Юрий Дмитриев — карельский историк, ему 64 года. Дмитриев мемориальные комплексы общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориальное кладбище на Секирной горе (Соловки). Автор книг «Место расстрела Сандармох», «Поминальные списки Карелии», «Беломорско-Балтийский водный путь». Всего Дмитриев нашел более 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий.

В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев фотографировал свою дочь в обнаженной и изготовлял порнографические материалы. Но сам историк сообщал, что делал фотографии дочери один раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием. Когда девочка подросла, он перестал это делать.

В 2017 году ему предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. В следующем году Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и развратных действиях, и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за хранение оружия.

В июне 2019 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и Дмитриева вновь обвинили в совершении сексуального насилия над приемной дочерью. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Мемориал» называет дело против Дмитриева политическим.

В октябре 2019 года более 200 политиков, журналистов, писателей и музыкантов подписали письмо в поддержку Дмитриева. Они утверждали, что историка «пытаются уничтожить» из-за того, что он искал места захоронения жертв сталинского террора. Авторы письма заявляли, что что силовики используют «недопустимые и бесчеловечные методы», в частности, давление на приемную дочь историка и «манипуляции сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека». Таким образом девочке «нанесены и наносятся непоправимые душевные травмы».

Polit.ru

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