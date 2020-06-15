ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
«Маме 67 лет. Почувствовала себя плохо. Скорая два дня не ехала»
2020-05-21-01-21-44
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Нобелевские лауреаты поддержали историка Юрия Дмитриева
По инф. polit.ru   
15 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл выступили в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, он находится под следствием по делу о развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери.

Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева

Авторы письма к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович выражают поддержку историку.

«Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении», — говорится в письме.

  • Юрий Дмитриев — карельский историк, ему 64 года. Дмитриев мемориальные комплексы общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориальное кладбище на Секирной горе (Соловки). Автор книг «Место расстрела Сандармох», «Поминальные списки Карелии», «Беломорско-Балтийский водный путь». Всего Дмитриев нашел более 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий.

В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев фотографировал свою дочь в обнаженной и изготовлял порнографические материалы. Но сам историк сообщал, что делал фотографии дочери один раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием. Когда девочка подросла, он перестал это делать.

В 2017 году ему предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. В следующем году Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и развратных действиях, и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за хранение оружия.

В июне 2019 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и Дмитриева вновь обвинили в совершении сексуального насилия над приемной дочерью. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Мемориал» называет дело против Дмитриева политическим.

В октябре 2019 года более 200 политиков, журналистов, писателей и музыкантов подписали письмо в поддержку Дмитриева. Они утверждали, что историка «пытаются уничтожить» из-за того, что он искал места захоронения жертв сталинского террора. Авторы письма заявляли, что что силовики используют «недопустимые и бесчеловечные методы», в частности, давление на приемную дочь историка и «манипуляции сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека». Таким образом девочке «нанесены и наносятся непоправимые душевные травмы».

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 