Необычный средневековый нож найден в шотландском лесу

В лесу недалеко от города Пеникук в шотландском графстве Мидлотиан археолог-любитель Крейг Джонстон обнаружил при помощи металлоискателя необычный нож.

Находка была покрыта грязью и выглядела как обломок неясного происхождения с геральдической лилией на одном из концов. Археолог из совета графства, осмотревший находку, определил, что это нож, и рекомендовал для расчистки нагревать его в духовке при низкой температуре с открытой дверцей. Нагретое лезвие легко вышло из ножен вместе с двумя кусками кожи, защищавшими нож от износа в ножнах.

Подобные ножи известны под гэльским названием «скин-ду» (skean-dhu), что означает «черный» или «скрытый нож». Такие небольшие ножи было легко спрятать в рукаве или за поясом. В начале XIX века скин-ду сделался традиционным элементом мужского шотландского костюма.

Длина клинка у найденного в лесу ножа составляет 7,6 сантиметра. Бронзовая лилия на его рукояти когда-то была позолоченной. Первый эксперт, исследовавший нож, решил, что он датируется XVI веком. Специалисты службы Treasure Trove, ответственные за оценку найденных древностей, вообще поначалу сочли нож «достаточно современным», но Крейг Джонстон за свой счет провел радиоуглеродный анализ, который показал, что нож куда старше, чем предполагалось. Кожа, использованная в его ножнах, датируется периодом между 1191 и 1273 годами. После этого нож был признан археологическим объектом.

Ученые продолжают исследование ножа. Они планируют сделать его рентгеновский снимок, но это пока пришлось отложить из-за карантинных ограничений. Возможно, лилия на рукояти появилась на ноже не сразу. В конце XII или начале XIII века, когда нож был изготовлен, геральдическая лилия только начинала использоваться в качестве символа французского королевского дома. Она появилась на печати будущего короля Людовика VIII в 1211 году, но до 1220-х отсутствовала на гербе Франции.

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Polit.ru

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