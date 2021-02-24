На Урале издадут книгу с воспоминаниями о Павлике Морозове

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Книгу о пионере и его родине собирается издать музей Павлика Морозова в деревне Герасимовка Свердловской области.
«Мы собрали материал, у нас уже готова к изданию книга. История Герасимовки, история о Павлике Морозове настолько неоднозначна, сейчас мы отстаиваем честное имя Павлика Морозова, который не был предателем. Все это надумано, его оболгали взрослые. Мы доказываем документами, воспоминаниями, ссылаемся на людей, кто возвышал Павлика до пионера-героя, перечисляем без упрека, это было такое время», — рассказала директор музея Нина Купрацевич. Она отметила, что пока запланирован выход книги тиражом 100 экземпляров. При этом она не уточнила точную дату ее выхода.
Купрацевич добавила, что в книге также рассказывается об истории Герасимовки и ее окрестностей, ее жителей от Столыпинской реформы до Великой Отечественной войны, публикуются фотографии тех лет. «По Столыпинской реформе сюда ехали крестьяне, белоруссы-самоходы. Они проложили дорогу и осваивали наши деревни, которые стали потом Герасимовкой, Владимировкой, Тонкой Гривкой. Там [использованы] архивные документы, рассказывающие о заселении края. В каких трудностях край осваивали, это не голословно, для этого помещаем эти документы, это интересно», — добавила собеседница агентства.
Павлик Морозов родился в деревне Герасимовка. На месте, где находился дом его родителей, возведен памятный обелиск. Место гибели пионера и его брата Федора находится за деревней, здесь теперь также расположены обелиски. Здание дома-музея, памятник Павлику и его могила признаны объектом культурного наследия.
14-летний Павел и его шестилетний брат Федор были убиты 3 сентября 1932 года. По одной из версий, мальчику отомстили за донос на своего отца — председателя сельсовета, который выписывал поддельные справки кулакам. В то же время версия доносительства опровергалась в постсоветское время.
История Герасимовки и Павлика Морозова неоднозначна, сейчас музей отстаивает честное имя пионера, который не был предателем, рассказала Купрацевич. По ее словам, Павлика оболгали взрослые, уточняет litcult.ru.
«Мы доказываем документами, воспоминаниями, ссылаемся на людей, которые возвышали Павлика до пионера-героя, перечисляем без упрека, это было такое время», — рассказала глава музея.
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