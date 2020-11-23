ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На курорте Архыз отыскалась маска-талисман Медузы Горгоны
По инф. Российской газеты   
23 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

На горнолыжном курорте Архыз археологи обнаружили артефакты, доказывающие наличие торговых связей античных греков с аланами.

На курорте Архыз найдена маска-талисман Медузы Горгоны

«Объект наших исследований — более 30 курганных насыпей, расположенных группами. В них, по нашим оценкам, расположены погребения предположительно периода III–I веков до нашей эры», — сообщил руководитель археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Андрей Субботин.

В ходе раскопок ученые установили, что аланские курганы уже были ограблены в древности. И тем не менее встречаются артефакты бронзового и железного веков. Найден прямой двулезвийный меч синдо-меотского типа с брусковым навершием, который был согнут пополам. Боевой железный топорик, наконечники копья и дротика и копья. Обнаружены также фибулы — металлические застежки для одежды и височные подвески из серебра и бронзы.

Однако самой интересной находкой археологи считают горгонейон — это античная маска-талисман от сглаза с изображением головы Медузы Горгоны, мифического существа, взгляд которого обращал человека в камень.

«Скорее всего горгонейон не был изготовлен местными мастерами, это импорт из античных городов», — заявил Субботин.

Раскопки в Карачаево-Черкесии продлятся до середины декабря. Находки после изучения и описи будут переданы в Государственный музей КЧР.

Еще о разных интересных находках археологов со всех уголков света:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 