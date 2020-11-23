На курорте Архыз отыскалась маска-талисман Медузы Горгоны

На горнолыжном курорте Архыз археологи обнаружили артефакты, доказывающие наличие торговых связей античных греков с аланами.

«Объект наших исследований — более 30 курганных насыпей, расположенных группами. В них, по нашим оценкам, расположены погребения предположительно периода III–I веков до нашей эры», — сообщил руководитель археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Андрей Субботин.

В ходе раскопок ученые установили, что аланские курганы уже были ограблены в древности. И тем не менее встречаются артефакты бронзового и железного веков. Найден прямой двулезвийный меч синдо-меотского типа с брусковым навершием, который был согнут пополам. Боевой железный топорик, наконечники копья и дротика и копья. Обнаружены также фибулы — металлические застежки для одежды и височные подвески из серебра и бронзы.

Однако самой интересной находкой археологи считают горгонейон — это античная маска-талисман от сглаза с изображением головы Медузы Горгоны, мифического существа, взгляд которого обращал человека в камень.

«Скорее всего горгонейон не был изготовлен местными мастерами, это импорт из античных городов», — заявил Субботин.

Раскопки в Карачаево-Черкесии продлятся до середины декабря. Находки после изучения и описи будут переданы в Государственный музей КЧР.

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