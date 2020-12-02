Мост четырех коней: как появился символ Санкт-Петербурга

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Мост через Фонтанку в Петербурге открыли после реконструкции 2 декабря 1841 года.
Изначально переправа была деревянной. Пётр I повелел «за Большою Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост» в 1715 году, и к 1716 году через реку и заболоченную пойму перекинули деревянное балочное многопролётное сооружение на свайных опорах.
Своё название мост получил в честь инженерного батальона под командованием инженера-подполковника Михаила Аничкова, построившего переправу. Рабочий батальон размещался в финской деревне на берегу Фонтанки, и с тех пор это место прозвали Аничковой слободой. К этой слободе и примыкал мост.
В те времена Фонтанка находилась прямо на границе Петербурга, и около моста проверяли паспорта у тех, кто наведывался в город.
Позже переправу несколько раз перестраивали. В 1839 году проезжую часть решили сделать шире, чтобы не тормозить движение по Невскому проспекту. В 1840-ом году Николай I утвердил проект инженера Ивана Брутацца, созданного с участием инженера Александра Редера.
Начались работы — 22 мая 1841 года заложили первый камень. А 20 ноября того же года открыли движение по мосту. За это время установили арки, перила и гранитные пьедесталы для статуй, разобрали старую узкую переправу и построили трёхпролётный каменный мост. Опоры моста и пролёты облицевали розовым гранитом, а мост обнесли литой чугунной оградой с барельефами морских коньков и русалок, которую выполнил архитектор Александр Брюллов по мотивам решётки на Дворцовом дворце в Берлине.
Визитной карточкой и украшением Санкт-Петербурга Аничков мост стал только благодаря великолепным изваяниям скульптора Петра Клодта. Изначально на одной стороне моста были установлены бронзовые статуи, а на другой гипсовые. Гипсовые фигуры предполагали заменить бронзовыми, но, когда изваяния были готовы, Николай I подарил их прусскому королю.
Несколько раз Клодт создавал новые статуи, и каждый раз российский император одаривал ими какого-нибудь европейского монарха. Через несколько лет скульптор решил положить конец копированию и изготовил новые композиции, объединённые одной сюжетной линией — укрощение коня, победа человека над дикой силой.
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