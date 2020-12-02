ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Мост четырех коней: как появился символ Санкт-Петербурга
По инф. Парламентской газеты   
02 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Мост через Фонтанку в Петербурге открыли после реконструкции 2 декабря 1841 года.

Изначально переправа была деревянной. Пётр I повелел «за Большою Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост» в 1715 году, и к 1716 году через реку и заболоченную пойму перекинули деревянное балочное многопролётное сооружение на свайных опорах.

Своё название мост получил в честь инженерного батальона под командованием инженера-подполковника Михаила Аничкова, построившего переправу. Рабочий батальон размещался в финской деревне на берегу Фонтанки, и с тех пор это место прозвали Аничковой слободой.  К этой слободе и примыкал мост.

В те времена Фонтанка находилась прямо на границе Петербурга, и около моста проверяли паспорта у тех, кто наведывался в город.

Позже переправу несколько раз перестраивали. В 1839 году проезжую часть решили сделать шире, чтобы не тормозить движение по Невскому проспекту. В 1840-ом году Николай I утвердил проект инженера Ивана Брутацца, созданного с участием инженера Александра Редера.

Начались работы — 22 мая 1841 года заложили первый камень. А 20 ноября того же года открыли движение по мосту. За это время установили арки, перила и гранитные пьедесталы для статуй, разобрали старую узкую переправу и построили трёхпролётный каменный мост. Опоры моста и пролёты облицевали розовым гранитом, а мост обнесли литой чугунной оградой с барельефами морских коньков и русалок, которую выполнил архитектор Александр Брюллов по мотивам решётки на Дворцовом дворце в Берлине.

Визитной карточкой и украшением Санкт-Петербурга Аничков мост стал только благодаря великолепным изваяниям скульптора Петра Клодта. Изначально на одной стороне моста были установлены бронзовые статуи, а на другой гипсовые. Гипсовые фигуры предполагали заменить бронзовыми, но, когда изваяния были готовы, Николай I подарил их прусскому королю.

Несколько раз Клодт создавал новые статуи, и каждый раз российский император одаривал ими какого-нибудь европейского монарха. Через несколько лет скульптор решил положить конец копированию и изготовил новые композиции, объединённые одной сюжетной линией — укрощение коня, победа человека над дикой силой.

  • История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.
  • Все новости из Северной столицы - по ссылке.

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 