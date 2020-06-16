Леонид Гозман: власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. Жители города признаются, что даже спустя четверть века после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
195 террористов во главе с Шамилем Басаевым прорвалась туда через территорию Дагестана около 10 утра 14 июня. Райцентр был захвачен. Милицейский патруль (17 человек) пытался оказать сопротивление. Четверо были расстреляны. Террористы захватили парламент. После полудня в заложниках у них оказались 1200 жителей Будённовска. Их согнали в местную центральную районную больницу №2. Тех, кто отказывался идти, расстреливали на месте.
Захватчики выдвинули ультиматум российским властям: до 16:30 14 июня 1995 г. прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся заложников, российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск, а террористам позволили вернуться в Чечню.
В результате теракта погибли 129 человек, 415 были ранены. Почему федеральные СМИ предпочли «забыть» о тех событиях? Этот вопрос sobesednik.ru задал политику Леониду Гозману.
– Мне кажется, это происходит прежде всего потому, что в те времена власть вела себя совсем не так, как во время «Норд-Оста», Беслана и многих других терактов, которые случились после. В Буддёновске она вступила в переговоры. Виктор Черномырдин лично со всеми разговаривал. Он сам потом говорил, что по-другому они поступить не могли, потому что на кону были жизни людей. И для Черномырдина, и для Ельцина, от лица которого он вел эти переговоры, жизни людей имели значение.
При Владимире Путине все происходит совсем по-другому. При нем важно не сохранить жизни, а не прогнуться, не встать на колени, не нанести урон престижу и так далее. Это видно также и на катастрофах. Помните, когда случилась трагедия с подлодкой «Курск» и норвежцы предложили свою помощь? От нее отказались! А может, это могло спасти ребят? Ведь не так глубоко они лежали. Может, не всех, но хотя бы часть экипажа можно было спасти? Или после «Норд-Оста», когда Путин заявил, что «все закончилось хорошо». Для кого хорошо? Как может закончиться «хорошо», когда погибло столько людей? В Беслане – то же самое. Я сам там не был, но многие писали, что к террористам не пустили Руслана Аушева, который пользовался у них уважением, и Аслана Масхадова, потому что он набирал политический вес. Власти было плевать на людей.
Думаю, о Будённовске не вспоминают и еще по одной причине. Тогда несколько человек, в том числе и мои друзья-депутаты Госдумы, добровольно, уже после черномырдинских переговоров уехали с Басаевым и тем самым прикрыли собой людей. Дочка одного из них, ныне уже покойного, писала, что их не ждали назад живыми. И именно этих людей сейчас называют пятой колонной. И они после тех событий не получили никаких звезд и орденов.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
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