Лекарства и вокруг них: люди не могут добиться получения препаратов «кортеф» и «имиглюцераз»

Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.

Жители Петербурга запустили онлайн-петицию с требованием вернуть в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое как для эндокринных больных, так и для пациентов с другими заболеваниями. Обращение, адресованное Минздраву и Правительству РФ, подписали 600 человек.

«Кортеф» — это синтетический аналог природного глюкокортикостероида, который эндокринные больные принимают на протяжении всей жизни в рамках заместительной терапии. Препарат включен в список ЖВЛП, однако в открытом доступе лекарства нет с середины января», — жалуются пациенты.

«До пандемии препарат периодически отсутствовал в аптеках из-за задержек на таможне, прохождения аккредитации, санкционной политики и ожесточения процедур повторной регистрации препарата, — объяснил кодин из авторов обращения. — В прошлом году ситуация ухудшилась, так как его стали использовать при лечении различных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. И препарат просто исчез из всех аптек. Моя жена, которой он требуется каждый день, вынуждена перекупать его с рук в группе „ВКонтакте“, объединяющей людей с такими проблемами. Кто-то пытается везти его из Турции, Финляндии, Украины».

Аналогов препарата, который производит американская фирма Pfizer, в России нет. Есть лекарства «преднезолон» и «кортизол», однако они оказывают сильное влияние на организм, вызывая психические осложнения и физические изменения в организме, и имеют тяжелые побочные эффекты. Кроме того, быстрый переход с препарата на препарат невозможен — это должно осуществляться в стационаре под наблюдением врача.

«С момента исчезновения препарата из розничной продажи он иногда появляется в сомнительных интернет-аптеках, но вместо 450 рублей его продают за 13-14 тысяч, — рассказал петербуржец. — Ситуация критическая, так как пациенты с дисфункцией коры надпочечников не должны пропускать ни дня приема препарата. В течение двух дней пропуска функции организма будут сильно нарушены, потом могут начаться необратимые изменения, приводящие к приступу, за которым может последовать смерть».

Авторы петиции обращают внимание, что, по заявлению производителя Pfizer, препарат отсутствует на российских складах с середины января, при этом поставки планируются в размере 27 тыс. упаковок в марте, апреле и мае, что с учетом размера населения критически мало. Представитель фирмы пояснил, что сейчас на рынок отправляется последний резерв, который предварительно не был заложен в план производства и поставок на этот год. Соответственно, фирма работает на пределе мощностей производств.

«Моей жене такой упаковки из 100 таблеток хватает, например, только на 20 дней. А если она заболеет еще чем-то, дозу может потребоваться увеличить в разы», — объяснил петербуржец.

Авторы обращения призывают Минздрав разобраться в вопросе, наладить регулярные поставки лекарств в аптеки, а также обеспечить резерв на складах.

По инф. rosbalt.ru

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Более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали имиглюцераз от двух до шести месяцев, сообщили во Всероссийском союзе пациентов. В последнее время в России всё чаще появляются сообщения о дефиците того или иного крайне необходимого препарата. Изменить ситуацию должно постановление Правительства, проект которого разработал Минздрав. Оно наделяет Росздравнадзор полномочиями по контролю объёма и ассортимента лекарств из списка жизненно важных.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Решат ли поправки в законодательство ситуацию с лекарственным обеспечением?

Дефицит от Крыма до Амура

Ещё в феврале 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить контроль за ассортиментом лекарств. Тогда он провёл совещание о совершенствовании онкопомощи — врачи жаловались премьеру на перебои в поставках оригинальных онкопрепаратов.

Но проблемы с нехваткой жизненно необходимых лекарств возникают не только у онкобольных. В конце февраля этого года в Московском обществе рассеянного склероза сообщили, что дефицит препаратов от этого и других аутоиммунных заболеваний наблюдается с осени 2020 года.

Теперь проблема коснулись и пациентов с болезнью Гоше, при которой в организме человека не хватает фермента, расщепляющего жиры в клетках. Если такой пациент не получает фермент-заместительную терапию, его клетки начинают погибать.

На отсутствие необходимых препаратов в последнее время жалуются и больные с ВИЧ, и с муковисцидозом, а также беременные женщины. При этом купить нужные таблетки невозможно ни по низкой, ни по высокой цене.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что льготник может ждать своего лекарства месяц-два, и не важно, что это, например, инсулин, — рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. — Просто говорят: ждите. И никто у аптеки не требует тут же передать данные, что такого лекарства в наличии нет». По мнению депутата, к тому контролю ассортимента препаратов, который сейчас осуществляют общественные организации, необходимо добавить и государственный мониторинг. Это поможет избежать задержек в поставках лекарств, и в первую очередь для льготников.

Перебои с препаратами, причём достаточно долгие, фиксирует и сам Росздравнадзор. Согласно отчёту ведомства за 2019 год, проблемы с обеспечением жизненно важными лекарствами возникали в 15 регионах — в Карелии, Крыму, Чувашии, Ингушетии, Чечне, Белгородской, Московской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Псковской, Амурской и Кемеровской областях, а также в Москве и Петербурге.

Маркировка вернулась

Куда же пропали лекарства, да ещё из списка жизненно необходимых, — всё последнее время в этом разбирались эксперты, чиновники, производители и продавцы. Версии разошлись.

Так, в Минпромторге одной из причин назвали «отсутствие сформированной прогнозной потребности в лекарствах» и призвали ужесточить контроль над рынком.

Производители и продавцы, напротив, обвинили в сложившейся ситуации излишний контроль. Сегодня государство регулирует цены на жизненно важные препараты, и в результате производство и продажа некоторых препаратов стали для бизнеса невыгодными.

«Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда приходишь в аптеку, просишь препарат за сто рублей, а тебе говорят: за сто нет, но есть аналогичный за четыреста, — привёл пример первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. — И я думаю, что роль Росздравнадзора как раз и заключается в том, чтобы аптеки не увлекались дорогостоящими лекарствами, а обеспечивали всю линейку препаратов в наличии и по доступной цене. То есть они как надзорный орган должны спросить: почему в соседней аптеке такой препарат есть, и на оптовом складе есть, а у вас нет? И это, конечно, будет на пользу нам, потребителям».

Своё мнение по поводу дефицита есть и у поставщиков. Они винят в проблеме новую систему маркировки, введённую с 1 июля прошлого года. Из-за неё в страну не попали 40 миллионов упаковок более 450 различных лекарств, посчитали эксперты.

«Маркировка действительно привела к тому, что на рынке лекарств возник некоторый дефицит, — признал член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. — В том числе из-за этого и встал вопрос о контроле наличия лекарств: оценить какие и где запасы, выявить проблему, оперативно закупить или перераспределить уже имеющиеся ресурсы». Сенатор уверен, что введение мониторинга сейчас особенно актуально, так как с февраля система маркировки, приостановленная из-за сбоев в ноябре, вновь заработала в полном объёме.

До сих пор Росздравнадзор следил только за наценкой на лекарства. Однако часто доступные на бумаге препараты отсутствовали в аптеках и стационарах. Новые полномочия позволят ведомству вести полный учёт препаратов, вовремя реагируя на возможный дефицит.

Стратегический запас

В аптеках и стационарах будут создавать запас медикаментов, которых должно хватить минимум на полгода. Росздравнадзор сведёт в единый список все препараты, произведённые в России, ввезённые в страну, а также хранящиеся на складах. Из этого объёма будут вычитать количество реализованных или уничтоженных лекарств, а потом сравнивать остаток с потребностями населения. Если выяснится, что какого-то лекарства в аптеке или стационаре осталось менее чем на полгода, его запасы пополнят — например, перевезут из другого региона, где в этом препарате избыток. Если же какого-то лекарства вообще не окажется в России, его закупят за границей.

«Я надеюсь, что введение мониторинга заставит ещё раз задуматься, какой должна быть система доставки лекарств льготным категориям населения, — отметил Александр Петров. — Это позволит ускорить дистанционную доставку рецептурных препаратов, а также ускорит полный запуск системы электронных рецептов, запустит ещё целый ряд других важных инициатив, в результате которых мы сможем сказать, что система обеспечения лекарственными препаратами в России работает хорошо. Пока, к сожалению, мы так сказать не можем».

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Минздрав также подготовил проект постановления Правительства, который разрешает регионам обмениваться незарегистрированными в России жизненно важными лекарствами с наркотическими веществами. Документ обязывает региональные департаменты здравоохранения каждый квартал отправлять данные об остатках препаратов, которые не нужны, или, наоборот, подавать заявки на дополнительные партии лекарств. На основе этой информации министерство будет перенаправлять партию необходимых препаратов из одного региона в другой.

Справка

Перечень ЖНВЛП регулярно пересматривает Правительство. В последнюю редакцию от 23 ноября 2020 года в него добавили 25 препаратов. Сейчас общее количество жизненно необходимых и важнейших лекарств составило 788.

Юлия Сапрыгина

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По инф. pnp.ru

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