Маркировка лекарств начнется с 1 июля. Ждать ли перебоев с поставками?

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С 1 июля в России начнет действовать система маркировки лекарственных препаратов. Эксперты (да и мы, простые люди) опасаются, что все это неизбежно приведет к перебоям с поставками. Так ли реальны риски?
Сомнения по поводу сроков поставки лекарств возникают из-за того, что основные моменты нового процесса еще недостаточно «обкатаны» для реализации в повсеместной практике.
Журнал Vademecum опросил представителей фарминдустрии, какие издержки могут возникнуть при введении новых норм.
Гендиректор «Альфа-Центра здоровья» Норайр Колоян полагает, что пока адекватным было бы ограничить старт проекта для аптечных сетей, которые поставляют препараты конечному потребителю.
Директор аптечной сети «Диалог» Тамерлан Салиев наоборот уверен, что и непосредственным поставщикам лекарств нужна пауза после снятия ограничительных мер. «Перенос срока стал бы хорошим подспорьем для того, чтобы бизнес после снятия ограничительных мер начал восстанавливаться и в спокойном режиме, условно с 1 января, заработал в системе. А в условиях ажиотажного внедрения, цена ошибки может быть слишком высока», — говорит Салиев.
Гендиректор аптечной сети «аптека Фарма» Александр Миронов и вовсе уверен, что внедрение маркировки в текущих условиях может повлиять на доступность лекарственных средств: «По моим ощущениям, уровень дефектуры с 1 июля станет увеличиваться. Просто потому, что вся цепочка не готова, и товар будет застревать на каждом из этапов намного дольше». По его словам, кто-то из властей должен взять на себя ответственность за проблемы в реализации фармпродукции в этот период.
В фармкомпании Sanofi тоже уверены, что на фоне пандемии и принимаемых карантинных мер введение обязательной маркировки может привести к проблемам с доступностью. Поэтому там предлагают перенести внедрение обязательной маркировки на 1 января 2021 года.
Перебои с поставками лекарств - это только одна из зол. Другая - их подорожание. Из-за обвала рубля в ближайшее время действительнонеизбежностоит ожидать повышения цен, и лекарства тут не будут исключением. А затронет это в первую очередь самых малообеспеченных, пожилых людей говорил ранее директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. "Конечно, на жизненно важные препараты цены удержат, это гарантирует закон. Но у нас полно стариков, которые сидят на кардиологических, иммунных, сосудистых препаратах исключительно импортных — французских, бельгийских, английских. И все они подорожают. В Европе они будут стоить те же 100 долларов, но только здесь вы заплатите за них по курсу не 60, а 80 рублей...", - отмечал эксперт. И ведь так и происходит на самом деле, увы.
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