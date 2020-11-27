Крушение поезда «Невский экспресс»: 11 лет со дня трагедии

27 ноября 2009 года в 21:35 мск на 284-м км Октябрьской железной дороги (перегон Угловка - Алешинка, граница Тверской и Новгородской областей) в результате взрыва сошли с рельсов вагоны скоростного пассажирского фирменного поезда № 166 "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург.

На момент катастрофы в поезде были 682 человека, в том числе 661 пассажир и 21 человек из поездной бригады.

Машинист, экстренно остановив подорванный поезд, тут же доложил о случившемся диспетчеру.

В первые минуты после катастрофы уцелевшие пассажиры поезда своими силами помогали раненым. Позже к ним присоединились местные жители. Проводники собирали матрасы, скатерти, тряпки, воду, искали врачей среди пассажиров.

Раненых и несильно пострадавших вытаскивали через окна, поскольку двери сошедших с рельс вагонов полностью заклинило, а некоторые были завалены. Первых раненых приняла к себе пожилая женщина, рядом с домом которой произошло крушение.

По свидетельствам очевидцев, первые представители МЧС и медики начали профессиональную помощь и эвакуацию где-то через полтора часа после катастрофы из-за того, что крушение произошло в довольно отдаленном от населенных пунктов месте.

Для эвакуации пассажиров с места происшествия, был направлен скорый поезд "Сапсан", который в 3.15 мск 28 ноября привез 529 пассажиров в Санкт-Петербург.

К работам по ликвидации чрезвычайной ситуации было привлечено 770 человек и 152 единицы техники.

Число жертв крушения "Невского экспресса" составило 28 человек, не менее 132 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В числе погибших — глава Росрезерва Борис Евстратиков и экс-сенатор от Санкт-Петербурга, председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Тарасов.

ОАО "РЖД" был причинен ущерб на сумму 187 миллионов рублей.

Из-за подрыва пути на линии было приостановлено движение 60 поездов, в которых находились более 27 тысяч пассажиров.

Практически сразу в качестве главной версии крушения был назван теракт, многие очевидцы упоминали о "хлопке и вспышке" в момент инцидента.

На месте крушения поезда была обнаружена воронка размером полтора метра на метр, которая обусловила сход с рельсов двух вагонов.

28 ноября в 14.30 мск во время осмотра места крушения "Невского экспресса", которое проводил глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин, сработало второе взрывное устройство. По результатам экспертизы было установлено, что это взрывное устройство было приведено в действие с помощью мобильного телефона.

В результате взрыва Александр Бастрыкин получил травму и обратился к медикам. Также пострадали сопровождавшие его руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Забатурин и руководитель следственного управления по Новгородской области Константин Карасев. Они получили сотрясение головного мозга и другие травмы.

28 ноября уголовное дело по факту крушения поезда "Невский экспресс" было передано в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ.

ФСБ РФ подтвердило, что причиной крушения поезда сообщением Москва – Санкт-Петербург стал взрыв самодельного устройства мощностью семь килограммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (террористический акт) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Позже Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ возбудило отдельное уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в непосредственной близости от следственной группы, работавшей на месте крушения. Затем это уголовное дело было соединено с основным уголовным делом по факту подрыва поезда "Невский экспресс".

По горячим следам были составлены фотороботы нескольких подозреваемых в подрыве поезда.

В ходе расследования было проведено более 250 судебных экспертиз, а также целый ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как установила экспертиза, почти все пассажиры "Невского экспресса", получившие в результате теракта 27 ноября несовместимые с жизнью травмы, ехали в последнем вагоне поезда (нумерация шла с хвоста, поэтому вагон числился под № 1). Последний вагон располагался дальше всех остальных от эпицентра взрыва, происшедшего под локомотивом. Однако сразу после взрыва машинист, как того требует инструкция, применил экстренное торможение, в результате которого хвостовая часть состава, шедшего со скоростью 190 километров в час, начала складываться.

Первые девять вагонов вообще не пострадали, устояв на полотне. Вагоны № 2, 3 и 4 завалились набок, прислонившись к откосу. Последний же вагон № 1, оторвавшись от состава, поднялся над рельсами, снес три бетонные опоры электропередачи и в полете, ударился в тот же откос своей торцевой частью — тамбуром. Этот удар и привел к массовым жертвам среди пассажиров.

Согласно данным Новгородской облпрокуратуры, теракт был совершен группой, действовавшей под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарова.

Следствием была установлена причастность к подрыву поезда семи лиц, входивших в состав вооруженного банформирования – боевика Александра Тихомирова, известного под кличкой "Саид Бурятский", Багаутдина Далгиева, Османа Ужакова и четырех братьев Картоевых — все они были ликвидированы в ходе спецоперации 2 марта 2010 года в селе Экажево в Ингушетии. В связи с их смертью, уголовное преследование в отношении них было прекращено.

Силовики задержали, доставили в Москву и арестовали еще десять человек, причастных к организации крушения экспресса — Зелемхана Аушева и девять человек по фамилии Картоевы. При задержании подозреваемые оказали сопротивление, в результате чего погиб следователь Следственного комитета Сергей Васюкович.

27 июля 2011 года материалы уголовного дела были направлены в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.

Процесс по делу о подрыве "Невского экспресса" начался в Тверском областном суде 29 августа 2011 года. Дело рассматривалось коллегией из трех судей в закрытом режиме.

ОАО "РЖД" в ходе судебного процесса заявило гражданский иск на 148 миллионов рублей.

22 мая 2012 года Тверской областной суд приговорил десять обвиняемых по делу о подрыве "Невского экспресса" на сроки от семи лет лишения свободы до пожизненного заключения. Пожизненно были осуждены четверо из десяти подсудимых — Мурат, Татархан и Беслан Картоевы, а также Зелемхан Аушев, которые были признаны виновными в терроризме, незаконном изготовлении оружия и участии в незаконном вооружённом формировании. Магомед и Ильяс Картоевы были приговорены к семи годам лишения свободы в колонии строго режима, Тимур, Тархан и Идрис – к семи с половиной годам в колонии строго режима, еще один Беслан осужден к восьми годам заключения. Части осужденных было зачтено в назначенный срок наказания то, что они находились под стражей с марта 2010 года.

Тверской областной суд также удовлетворил гражданский иск ОАО "РЖД" к четырем подсудимым на сумму 134 миллиона рублей.

24 февраля 2013 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор шести осужденным по делу о подрыве скорого поезда "Невский экспресс", определив им отбывать наказание в колонии общего режима.

29 июня 2013 года один из осужденных по делу о подрыве "Невского экспресса" Тархан Картоев скончался в больнице при колонии в Екатеринбурге.

В конце 2013 года спецслужбами РФ была ликвидирована бандитская группа террориста Доку Умарова и он сам.

На месте крушения "Невского экспресса" по инициативе рабочей группы Бологовского железнодорожного узла установлен деревянный поклонный крест.

По материалам РИА «Новости». Фото gazeta.ru

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