Когда в России появилась первая почтовая марка?

Ровно 163 года назад, 13 января 1858 года, поступила в обращение первая российская почтовая марка.

Предшественниками же российских марок считаются конверты городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в обращение в 1845 году.

Так называемые «штемпельные куверты» имели круглый штемпель, отмечавший уплату почтового сбора, и были первыми знаками почтовой оплаты в России. Петербургские конверты использовались также в Москве, Варшаве и Казани. В 1848 году появились конверты для иногородней почты.

В декабре 1857 года Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования». Первая российская почтовая марка поступила в обращение под Новый год, к 1 (по новому стилю — 13) января 1858 года. Она была маленькая — всего 2 х 2,7 сантиметра, ничем не примечательная, коричневого цвета с синим овальным центром, без зубцов.

Внутри синего овала помещался герб Российской империи белого цвета. Мелкие надписи, опоясывающие овал сообщали, что почтовая марка имеет ценность 10 копеек за лот (лот — это старинная русская мера веса равная примерно 12,8 грамма). Такая же надпись только более крупными буквами была у нижнего края марки.

На письмо приходилось клеить по несколько марок. Поэтому буквально через 10 дней в обращение поступили 20- и 30-копеечные марки. За 1858 год было продано Петербургским почтамтом 1 390 632, а Московским 1 241 149 марок. В дальнейшем марки несли на себе гораздо больше информации и стали любимым предметом коллекционеров.

История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты . Фото post-marka.ru

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...