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Керченской горе Митридат хотят вернуть исторический облик
По материалам интернет-сайтов   
15 Января 2021 г.
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Власти Керчи планируют вернуть исторический облик горе Митридат.

Для этого необходимо восстановить здание Музея древностей и часовню градоначальника Ивана Стемпковского, управлявшего Керчью в 1828-1832 годах и основавшего в городе один из старейших в России музеев древности.

«Дело чести — это воссоздание исторического облика горы Митридат, дань нашему великому градоначальнику и родоначальнику античной археологии в России Стемпковскому, воссоздание часовни и Музея древностей — тезеума», — сказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

По ее словам, в прошлом году во время работ по реставрации Большой Митридатской лестницы было сделано по-настоящему сенсационное открытие — обнаружен фундамент часовни Стемпковского и его захоронение, которое долгие годы считалось утраченным. Планируется, что вскоре останки градоначальника будут торжественно перезахоронены.

Здание керченского Музея древностей было уничтожено фашистами во время Великой Отечественной войны.

***

С географической точки зрения гора Митридат находится в центре Керчи, которая по своей сути является холмом, вознесшимся над уровнем моря на высоту 91,4 метра.

В связи с наличием на этом объекте большого количества античных памятников он является культурным центром города.

Еще до нашей эры гора Митридат была облюбована греками, которые возводили в этой местности свои поселения. Спустя некоторое время данные поселения были объединены в античный полис (город), который получил название Пантикапей, что означает «рыбный путь» (также существует перевод «врата моря»). Вершина горы была застроена и на ней появилась крепость с храмом, возведенным в честь бога Аполлона.

Склоны Митридата буквально усеяны памятниками античности. Раскопки древнего города Пантикапей явили множество артефактов в виде разного рода предметов, а также остатков фундаментов, стен и лестниц. Из строений в большей мере сохранились только две колонны с частью перекрытия. У подножия горы, что находится с противоположной стороны от лестницы, находится площадка под названием Пританей, используемая в свое время для заседания древнегреческого совета.

Достичь вершины горы можно с помощью лестницы, имеющей 432 ступени. Возведение этого лестничного комплекса, проект которого разработал архитектор Александра Дигби (Италия), было закончено в 1840 году. На строительство в общей сложности ушло около 7 лет. Каждая из смотровых площадок лестницы получила украшения в виде грифонов, декоративных ваза и других разнообразных элементов каменного декора. Особенно колоритны грифоны – существа, воспетые в мифах, которые считаются в некотором смысле также символами Керчи.

Лестница с момента своего основания неоднократно разрушалась татарами, представителями англо-французской коалиции, немецкими захватчиками, но всегда восстанавливалась. Основные разрушения Митридатская лестница получила в Крымскую войну, поэтому сегодня мы можем видеть лишь копию того, что было изначально. В 1997 году первый ярус лестницы дополнился склепом Деметры, выполненным как саркофаг с росписями. В 2006 году у подножия горы был сооружен памятник Митридату VI.

Сколько ступенек на горе митридат в керчи? Лестница имеет 423 ступеней (по иным данным – 436).

В Великую Отечественную войну На горе Митридат шли ожесточенные бои с немцами во время обороны Керчи и последующего освобождения города. В 1943 году бойцы 318-й Новороссийской дивизии поднялись на вершину и водрузили красное знамя, что послужило сигналом окончания боев за город. В память о погибших на вершине в 1944 году установили Обелиск Славы, автором которого стал архитектор А. Д. Киселёв. Памятник реализован в виде трехгранной стелы высотой 24 метра, которая выполнена из камня Троицкого собора – храма г. Керчь в то время.

Внизу установлены три зенитных орудия ЗИС-3. Здесь же вечный огонь, книга памяти и балюстрада, изготовленные из мрамора, с именами погибших героев.

По инф. pnp.ru, russo-travel.ru, of-crimea.ru

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