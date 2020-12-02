Какие советские нормы вскоре уйдут из нашей жизни навсегда?

В этот раз под «регуляторную гильотину» отправится 305 актов, изданных центральными органами власти РСФСР и СССР. Большая часть утратит силу уже в декабре.

Жалуйтесь в Интернете

Среди них приказ Министерства торговли СССР от 23 июля 1973 года, который обязывал любое торговое предприятие иметь книгу жалоб и предложений, а также приказ Минздрава СССР от 12 декабря 1974 года, регламентировавший ведение книги жалоб в аптеках.

В этих документах приводятся одинаковые инструкции. Торговцы должны были предъявлять книгу жалоб по первому требованию покупателя, обязательно снабжая его ручкой или карандашом. Сотрудники, чьи действия вызвали претензию, были обязаны немедленно представить начальству объяснительную. Каждая запись разбиралась в двухнедельный срок. Обо всех решениях и принятых мерах следовало делать записи в той же книге, так что покупатели всегда могли отслеживать реакцию на их замечания. За проступок, на который указал недовольный клиент, продавец мог получить дисциплинарное взыскание или лишиться премии.

С нового года книги жалоб останутся только в ресторанах, кафе и столовых: их наличия требуют новые правила оказания услуг общепита, которые начнут действовать с 1 января 2021 года. А вот из магазинов жалобные книги действительно исчезнут: в новых правилах розничной торговли, также вступающих в силу с нового года, они не упоминаются. Минпромторг считает это устаревшим механизмом, который идёт вразрез с принципами рыночной экономики. Предполагается, что недовольство покупателей более красноречиво и действенно, когда они «голосуют рублём» и уходят отовариваться к конкурентам. При желании магазин может оставить такую форму «обратной связи», но уже никто не обязан предъявлять её клиенту по первому требованию.

Такой подход будет работать, но только если гражданам предоставят возможность оставлять отзывы о работе магазинов в Интернете, заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Также уходит в историю большой блок правил розничной торговли разными товарами — мясом, электроприборами, мебелью, бытовой химией и так далее. Одно из них запрещало продавать спиртное пьяным покупателям.

В списке отменяемых документов много инструкций по борьбе с болезнями животных, санитарных правил для промышленных предприятий, регламентов в сфере строительства и ЖКХ. Большинство актов утратят силу или уже в декабре или с 1 января 2021 года. Ещё пять перестанут действовать только с 1 июля 2021 года: четыре нормы убыли пищевой продукции при перевозке, а также сезонные льготы на проезд по железным дорогам. Согласно последней норме, с октября по май действовала 50-процентная скидка для школьников, студентов, учителей и пионервожатых, а также трудящихся подростков при поездке в санаторий. Туристическим группам, путешествующим на экскурсионных поездках, с октября по май полагалась 30-процентная скидка на проезд.

Лечили солнцем и трудом

Уходит в прошлое целый блок приказов Минздрава, призванных улучшить оказание разных видов медицинской помощи населению — кардиологической, физиотерапевтической, реанимационной и так далее. В приказе по работе физиотерапевтов, например, отмечалось, что современная медицина недостаточно использует для лечения и профилактики болезней такие природные факторы, как вода, грязь, торф, глина, солнце и воздух.

Кстати, о солнце. С нового года утратят силу указания санитарного врача СССР от 1965 года по профилактике светового голодания у людей. Возмещать недостаток солнечного света полагалось с помощью искусственных ультрафиолетовых лучей. Рекомендовалось использовать или специальные лампы прямо в производственных помещениях, или оборудовать фотарии для экспресс-облучения. Последние особенно активно использовались в Заполярье и на шахтах.

Утратит силу приказ Минздрава СССР от 16 января 1964 года о трудовой терапии психически больных граждан. Документ регулировал юридических статус мастерских и освобождал их от налога на прибыль. Занятия были призваны помочь пациентам не только справиться с душевным недугом, но и получить новую профессию и найти работу после выписки. Мужчины занимались столярным и слесарным делом, плели корзины и авоськи, выпиливали лобзиком. Женщины шили и вышивали, делали искусственные цветы. Их работа оплачивались, а продукцию передавали в сбытовые организации, продавать её в розницу запрещалось. Доходы пускали на оборудование мастерских и улучшение культурно-бытового обслуживания пациентов. К трудовой терапии не допускали психопатов с асоциальным поведением, наркоманов, сутяжников и людей с сексуальными перверсиями.

Ещё одиннадцать документов, изданных органами власти СССР в сфере здравоохранения, ветеринарии и связи, перестанут действовать только с 1 января 2022 года. В их числе приказ Минздрава от 1948 года о проведении профилактических онкологических осмотров населения. Сотрудники всех предприятий и учреждений старше 35 лет проходили такие осмотры дважды в год. Документ вводил принцип «онко-настороженности» для поликлиник: в ходе приёма каждый врач должен был обязательно осматривать пациентов также и на предмет наиболее частых локализаций рака.

Вкус детства

С нового года утратит официальный статус сборник рецептур для школьных и производственных столовых, которые 4 января 1973 года утвердил Минторг СССР. Впрочем, ничто не мешает всем, кто соскучился по советскому прошлому, найти в нём и повторить рецепты школьных булочек, «котлет натуральных», заливной рыбы и прочих легендарных блюд: в сборнике даны точные пропорции всех ингредиентов и рекомендации по приготовлению.

В этой связи примечателен ещё приказ Минздрава 1984 года о дошкольном воспитании. В нём приводится таблица замены продуктов в соответствии с их пищевой ценностью. Например, вместо куриного яйца можно было дать ребёнку 31 грамм творога, добавив в блюдо сверх нормы 2,3 грамма сливочного масла. Но в основном этот документ касался вопросов оздоровления дошколят и снижения их заболеваемости. Полагалось регулярно проводить медосмотры и скрининг-тесты, также был усилен контроль за организацией питания, физического воспитания и закаливания малышей.

Отметим, что в ноябре Роспотребнадзор утвердил санитарные требования к организации общественного питания, где в том числе даны новые рекомендации по составлению меню для детских учреждений.

По инф. Парламентской газеты

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