Как продлить жизнь на 12 лет? Заняться ходьбой конечно же!

Ходьба минимум два часа в неделю может продлить жизнь на 8-12 лет, заявил кардиохирург и академик РАН и РАМН Лео Бокерия.

«Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведёт», — сказал учёный.

По его словам, ходьба — это лучший вид оздоровления, поскольку после неё у человека постепенно возникает потребность и в других активностях. Вместе с тем Бокерия предупредил, что если человек никогда давал себе активные нагрузки, то перед тем, как заняться ходьбой и прочим, лучше проконсультироваться с врачом. После этого можно уже будет определить, какими тренировками можно заниматься.

Ранее учёные Кембриджского университета пришли к выводу, что чем интенсивнее физическая нагрузка, тем меньше риск преждевременной смерти. При этом эксперты советуют распределять физическую активность равномерно на каждый день. Например, занимаясь быстрой ходьбой, суммарно в неделю стоит ходить не менее 150 минут, а бегать — минимум 75 минут в неделю.

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По инф. Парламентской газеты

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