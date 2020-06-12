Фрески майя с «танцем войны» нашли на стенах дома в Гватемале

Фрески майя с «танцем войны» XVII–XVIII веков нашли на стенах старинного дома в Гватемале.

Исследование польских археологов опубликовано в журнале Antiquity.

Уникальные цветные фрески народа ишиль были обнаружены под несколькими слоями штукатурки при ремонте одного из старинных частных жилых домов. Этот народ до сих пор представляет собой одну из крупнейших групп цивилизации майя.

Археологи изучили несколько зданий в древнем городе Чахуль на западе Гватемалы. Их глазам предстал беспрецедентный набор настенных росписей, датированных колониальным периодом.

По выводам ученых, фрески были созданы с 1524 по 1821 год. Большая часть их датируется XVII–XVIII веками, когда в стране шло возрождение коренных религиозных традиций на фоне ослабления колониального гнета Испании.

Яркие фрески изображают один сюжет. Его основные герои – музыканты и танцоры. Кроме них, изображены люди, одетые в европейские костюмы. Встречаются и такие, одежда которых представляет собой смешанные индейско-испанские наряды, то же можно сказать об инструментах.

По мнению ученых, фрески изображают давнюю традицию, описанную в тексте «Рабиналь Ачи» (в переводе с языка майя «Танец труб»). В этом документе описываются события начала XV века, когда страной правил некий принц Кавек, «человек владыки чужеземного Чахуля, чужеземного Кунена».

Описанные в этом предании танцы до сих пор исполняются коренным населением. Считается, что они отображают конфликт между народами киче и ишиль, и могли быть элементом политических переговоров. Легенда устно передавалась от поколения к поколению в течение веков, пока в XIX веке ее не записал французский священник Брассер де Бурбур.

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По инф. portal-kultura.ru

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