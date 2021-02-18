Додумались: Больного 90-летнего ветерана выписали «на улицу»

В ковидном госпитале Хабаровска «потеряли» 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Старику стало плохо ночью, и «скорая помощь» отвезла его в городскую больницу № 10. Сутки спустя мужчину выписали, и он ушел, не дождавшись дочери, которая должна была его встретить.

Как рассказала дочь ветерана Влада Руденко, врачи знали, что у ее отца энцефалопатия — то есть серьезные проблемы с памятью. Отпускать его на улицу одного безответственно. Женщина поехала в больницу сразу же, но после длительного ожидания у черного хода ей заявили, что ее отца в больнице нет. Влада сразу вызвала полицию, но и им ничего не удалось добиться — в ковидную больницу полицейских не пустили, а сами врачи к ним не вышли.

К счастью, благодаря неравнодушным гражданам, ветерану удалось через весь город доехать до дома. «Как нашел дом, он не помнит. Сказал только, что ехал с тремя пересадками и на остановках ему много людей помогали», — рассказала Влада Руденко.

В Минздраве региона признали, что такой случай был. Там рассказали, что при поступлении у пенсионера было установлено незначительное поражение легких, но тест ПЦР на COVID-19 оказался отрицательным. При этом, по словам чиновников, пациент сам настаивал на выписке. «Учитывая состояние, позволяющее проходить лечение на дому, желание пациента покинуть стационар и одобрение родственников, он был выписан. До приезда родственников в больницу мужчина самостоятельно покинул лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

Однако там отрицают, что врачи не помогали семье и полиции искать ветерана. Тем не менее, в итоге родным ветерана были принесены извинения.

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По инф. rosbalt.ru

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