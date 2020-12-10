Пенсионера с коронавирусом выписали из больницы – он умер по дороге домой

В Санкт-Петербурге пенсионера 1955 года рождения выписали из больницы с диагнозом «коронавирус», чтобы он оставался на самоизоляции дома. На выходе из медучреждения его встретил сын, но до квартиры больной так и не дошел: ему стало плохо, он начал задыхаться и в итоге умер.



«Мужчина скончался на улице Доблести, стал задыхаться. Незадолго до этого его выписали из больницы на домашнюю самоизоляцию с диагнозом „ковид“, [он] шел до дома», — пояснил собеседник агентства ТАСС.

Смерть была установлена прибывшими на место врачами скорой помощи, однако точная её причина пока не сообщается. Её установлением займутся специалисты.

Официального подтверждения случая не приводится. Также не уточняется номер больницы, из которой его выписали.

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По инф. sobesednik.ru

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