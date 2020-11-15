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«Везите домой»: в Кемерово медики выписали из больницы пациентку в коме
По инф. rosbalt.ru   
15 Ноября 2020 г.
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В ковидном госпитале Кемерово женщину выписали в состоянии комы, заявили журналистам ее родственники.

«Везите домой»: в Кемерово медики выписали из ковидной больницы пациентку в коме

Как рассказала «Сибдепо» золовка пациентки, 22 октября с диагнозом левосторонняя пневмония 52-летняя женщина поступила в отделение ОРВИ и пневмонии, а позже ее перевели в ковидный госпиталь.

С 25 октября семье не удавалось выйти на связь ни с ней, ни с врачом. В колл-центре каждый день говорили одно и то же: «состояние средней степени тяжести».

А 3 ноября брату пациентки позвонили и сказали, что на следующий день ее выписывают, и нужно приехать забрать.

«Мы приехали, нам вывезли ее на каталке без сознания. Мы начали ругаться и возмущаться, что они вывезли просто живой труп, только он дышит. Ее забрали обратно. 6 ноября нам сообщили, что наша родственница в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации в коме», — рассказала родственница заболевшей.

Она поделилась с изданием подробностями происходившего 3–4 ноября:

«Когда сообщили о выписке, то врачи подчеркнули, что ей нужна реабилитация. Как сказали нам медики, она на них не обращает внимания, не отвечает на вопросы, лежит и только трубки в руках перебирает. Мы приехали 4 ноября. Нам ее вывезли на каталке. Все, что она делала — это только дышала. Человек — просто труп. Она не реагировала ни на что. Ни на, то, что ее зовут по имени, трогают за плечи, ни на, то, что ее щипают».

В таком состоянии, по словам золовки женщины, пациентку «перетащили» в личный автомобиль супругов, дали выписку и сказали: «везите домой». Женщину вновь забрали в больницу только после скандала.

Сейчас в реанимации семье говорят, что женщина уже не дышит сама, подключена к ИВЛ, и до 11 ноября ее состояние не изменилось: по словам собеседницы сибирского издания, у женщины обширное кровоизлияние в мозг и отек мозга в результате инсульта.

Родственники обратились в Минздрав и написали заявление в прокуратуру.

В Кузбасской клинической больнице имени Беляева от оперативного комментария отказались.

О похожем случае недавно сообщали из Волгограда: там врачи ковидного госпиталя выставили на улицу умиравшего ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионера вместо реанимации выкатили на улицу в инвалидном кресле. В итоге он умер.

Еще об историях, которые вряд ли оставят равнодушными:

По инф. rosbalt.ru

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