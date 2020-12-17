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В московской больнице родственникам при выписке передали чужую бабушку
|По инф. rosbalt.ru
|17 Декабря 2020 г.
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Пенсионерку после выписки из московской больницы выдали чужим родственникам.
Инцидент произошел, когда родственники приехали в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны забирать бабушку. На их удивление им передали незнакомую им пенсионерку.
Сама женщина не помогла ничего прояснить, как так числится на учете в психоневрологическом диспансере. По словам родственников, у женщины были личные вещи, которые действительно принадлежат их бабушке.
Отмечается, что информация о произошедшем уже передана в полицию.
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