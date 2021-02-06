Девятиклассники в феврале сдают русский устный: подробности об экзамене

Государственным экзаменам в России скоро будет дан старт. 10 февраля девятиклассники будут сдавать устный экзамен по русскому языку.

Экзамен рекомендовано начать в 9 утра

Устный экзамен по русскому языку или итоговое собеседование пройдет в среду 10 февраля. Все ученики 9-х классов по всей стране обязаны сдать этот экзамен. 10 марта, а также 17 мая будут в качестве дополнительных сроков для сдачи итогового собеседования по русскому языку.

Начало экзамена, согласно рекомендациям, состоится в 9 часов утра. Собеседование будут продолжаться до 16 минут.

Детям с ОВЗ, а также с инвалидностью, длительность этого экзамена будет увеличена – примерно 30 минут. Для этого нужно будет предоставить документ об инвалидности либо заключение комиссии ПМПК.

Подготовка к итоговому собеседованию не включается во время проведения самого экзамена. На подготовку должно отводиться не больше 15 минут. В него включаются:

приветственное слово;

оформление ведомости;

ознакомление ученика с инструкцией проведения экзамена.

Какие задания войдут в экзамен

По информации из официального источника, ИС будет иметь 4 основных задания. За все выполненные четыре задания ИС экзаменующийся сможет набрать максимум 20 баллов. Зачет получает ученик, набравший не меньше половины всех баллов. После сдачи ИС девятиклассник сможет быть допущен к ОГЭ.

В первой части собеседования содержаться два задания. Максимум баллов по этим заданиям составляет 11.

Прочитать текст (на подготовку отводится не больше 2-х мин.).

Подробный пересказ текста с предложенной цитатой (на подготовку – 2 мин.).

Цель второй части экзамена – проверить монологическую речь выпускника и его способность поддерживать устную беседу. Максимум баллов за последние два упражнения – 9.

Составить устный монолог описательного характера или монолог-рассуждение, либо повествование на конкретную тему, которая будет указана в формуляре (на подготовку – не более 1 мин., на воспроизведение подготовленного монолога – 3 мин.)

Ответить на вопросы экзаменатора по устному тексту. (Без подготовки).

Как будет проходить экзамен

Итоговое собеседование по русскому языку будет проводиться в тех учебных учреждениях, где учатся сами школьники. Согласно ситуации, связанной с короновирусом, члены органов местного самоуправления решат самостоятельно есть ли возможность провести дистанционно экзамен в режиме-онлайн.

Чтобы сдать экзамен очно, в учебном заведении администрация должна подготовить три аудитории:

для ожидания;

экзаменационная;

для детей, прошедших собеседование.

Из первой аудитории участников будут вызывать по списку. Ученик направляется во вторую аудиторию в сопровождении организатора. В экзаменационной комнате уже должен находиться педагог-экзаменатор. Он проводит приветствие и сам экзамен. Весь экзамен записывается на аудиофайл.

Во время очного собеседования любое перемещение ученика за аудиторией должно сопровождаться организатором.

При экзамене, который будет проходить дистанционно, все контролируется благодаря онлайн-технологиям.

Что можно и нельзя брать с собой на экзамен

Школьникам разрешено использовать во время своего ожидания художественную или научную литературу. Все гаджеты, также справочники и учебники брать на экзамен нельзя.

На собеседование можно брать с собой паспорт, ручку, воду, лекарства. Детям с ОВЗ можно использовать специальные техсредства.

На проверку экзамена по русскому языку отводятся 5 дней. О результатах ученики узнают в учебных учреждениях, где они обучаются либо на государственном интернет-сервисе.

Чтобы пересдать ИС школьнику будут предоставлены два дополнительных дня – 10 марта и 17 мая. Не позже, как за две недели до экзамена нужно подать заявление.

Серьезные испытания ожидают в скором времени школяров. Волнуются они сами, как всё пройдет, переживают и взрослые. Но лучше пока, наверное, не разбрасываться на эмоции и не терять времени даром. До 10 февраля кое-что по сдаваемой дисциплине вполне ещё можно успеть выучить или повторить.

На нашем сайте читайте также:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...