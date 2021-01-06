А ваши внуки умеют… говорить?

Иногда бабушкам и дедушкам с внуками своим детям нужно помогать. Но вот незадача: каждый раз приходится с криками заставлять своего школяра садиться за уроки, а он все равно ловит ворон. И мама и папа говорят, что происходит та же история. Что делать? Рассказывает психолог Катерина...
Пандемия не могла не повлиять на людей. Они стали более уязвимы, растеряны, не могут понять, как строить планы на будущее и есть ли оно вообще. Юное поколение здесь не исключение. Его представители оказались оторванными от привычной им жизни, существуют вне коллективов, вне школ, вне реального...
Ответы у доски не учат школьников выражать свои мысли вслух, считает основатель Института публичных выступлений Ирина Баржак.
Опыт публичных выступлений есть у каждого. Все мы без исключения учились в школе и отвечали у доски: читали стихи, доклады, пересказывали параграфы. В крайнем случае — отвечали с места, но тоже перед всем классом. Казалось бы, этот формат — ответ у доски — изначально задумывался как раз для того, чтобы научить детей говорить, выражать свои мысли вслух, выступать перед аудиторией. Но до сих пор почему-то считается, что научиться они должны как-то сами собой: в школе никто не рассказывает, как устроено публичное выступление, как к нему готовиться, как победить волнение. Но как бы хорошо ребенок не выучил тему, страх публичного выступления парализует, не дает сосредоточиться, а все знания словно улетучиваются. Кроме того, во многих школах выражать свои мысли вообще не очень принято. В отдельных случаях за это даже снижают оценку — «твоего мнения никто не спрашивал».
В итоге, несмотря на опыт школьных лет, а, может, именно благодаря ему, многие из нас, даже будучи взрослыми, не умеют говорить на публику и выражать свои мысли вслух. Почему так происходит и как этому научиться, рассказала основатель Института публичных выступлений, преподаватель ораторского искусства в телецентре «Останкино» Ирина Баржак.
По словам эксперта, дети до семи лет не боятся выступать. Вспомните только, как рвутся они, чтобы рассказать стишок Деду Морозу, и тянут руки: «Можно я! Спросите меня!» Этот страх начинает появляться уже в школе — где-то ко второму классу, и связан он с тем, что в жизнь ребенка входят оценки. «Раньше взрослые хлопали в ладоши и хвалили за все, что бы ребенок ни сделал. Но как только малыш пошел в школу, они вдруг не прощают ему ошибок», — отмечает Баржак.
В результате у детей возникает страх публичной ошибки — они боятся опозориться перед классом, особенно если по ходу выступления учитель отбрасывает едкие реплики, над которыми все ребята смеются, и страх последствий — если они выступят плохо, запнутся, забудут слова, им поставят плохую оценку, а дома поругают родители. Поэтому очень важно, чтобы учителя не стыдили детей прилюдно, а родители проговаривали: «Все ошибаются. Если ты ошибся, это не значит, что ты плохой». Так можно хотя бы снизить градус волнения перед выступлением, считает Баржак.
«Никто специально не ошибается. В одном и том же месте люди запинаются только тогда, когда их внимание зафиксировали на ошибке. Когда мы подчеркиваем то, что ребенок сделал плохо, мы тем самым фиксируем на этом его внимание, и он начинает тиражировать ошибку. Не потому, что он дурак. Так делают даже взрослые люди. А потому, что у нас так мозг устроен: на чем мы сфокусированы, то он и воспроизводит. Если мы подчеркнули ошибку, он начинает ее тиражировать. Поэтому важно подчеркивать именно то, что у ребенка получается лучше всего», — отмечает эксперт.
Второе правило прямо вытекает из первого: лучше вообще не заниматься с ребенком, если не можете его не критиковать. «Очень важна позитивная, поддерживающая среда. Если родитель, занимаясь с ребенком, постоянно раздражается и указывает только на его ошибки, в таком случае лучше вообще не заниматься. Пусть ребенок потренируется сам, отрепетирует с другим взрослым или с кем-то из сверстников», — считает Баржак.
А вот перед зеркалом лучше не репетировать. «Это возвращает объект внимания на самого себя, что сильно ухудшает выступление. В итоге в момент Х мы думаем не о том, что хотим сказать, а о том, как мы говорим, как выглядим, что на нас надето. Волнение возникает только тогда, когда объект внимания — я сам», — отметила собеседница «Росбалта».
Вместо того, чтобы думать во время выступления о себе, важно сконцентрироваться на том, что мы хотим сказать и зачем. «Станиславский называл это сверхзадачей, выраженной глаголом активного действия», — говорит Баржак. Например, донести до каждого в классе, кто такие — староверы, чтобы запомнили даже те, кто этот параграф не читал. Или увлечь одноклассников кристаллографией, которой сам ты занимаешься уже несколько лет. «Если времени придумывать сверхзадачу нет, можно пойти простым путем и поставить перед выступлением задачу разбудить того парня на последней парте, чтобы он тоже внимательно слушал то, о чем ты говоришь», — отмечает Баржак.
Часто проблема школьных выступлений заключается как раз в том, что никакой задачи у них нет: учитель вызвал к доске, значит, нужно пойти и что-то сказать, чтобы получить какую-то оценку.
Еще одна проблема в том, что сами по себе публичные выступления в школе никто не оценивает. Важно не то, как ребенок выступил, а то, насколько правильно он ответил. Критерии оценки спутаны, в результате, публичное выступление происходит, но как-бы не считается. Эти вещи стоило бы разделить, как в сочинении, когда одну оценку ставят за содержание, за то, как ребенок рассуждает и доказывает свою точку зрения, а вторую — за то, насколько правильно он все написал с точки зрения русского языка. Ответы у доски можно было бы оценивать по той же схеме: одна отметка за то, насколько ребенок знает тему и сумел ответить на вопрос, а вторая — за то, как он отвечал, насколько был убедителен. Даже если в самом вопросе ребенок плавает, он может ни разу не запнуться, и очень ловко выдумывать примеры на ходу, импровизировать, что заслуживает отдельной оценки.
По словам Баржак, о том, что дети не умеют говорить, учителя забеспокоились, когда в школу пришли тесты. И сейчас эта проблема не перестает быть острой. Возможно, параллельно тестированию в школе стоило бы развивать и другие форматы: public-talk, дискуссии, дебаты, чтобы у детей была возможность потренироваться и в устной речи.
Пандемия не могла не повлиять на людей. Они стали более уязвимы, растеряны, не могут понять, как строить планы на будущее и есть ли оно вообще. Юное поколение здесь не исключение. Его представители оказались оторванными от привычной им жизни, существуют вне коллективов, вне школ, вне реального человеческого общения. Как оказалось, вирус угнетает не только здоровье, но и психику. Многие психиатры, работающие с детьми и подростками, пишет немецкое издание Die Zeit, сообщают об увеличении числа пациентов с анорексией. Истории их болезней объединяет одно: все они начались во время пандемии. "Почти все говорили, что впервые либо повторно столкнулись с болезнью в период, когда были закрыты школы", - отмечает Готтфрид Барт, заместитель главного врача отделения детской и подростковой психиатрии Университетской клиники Тюбингена.
Иногда бабушкам и дедушкам с внуками своим детям нужно помогать. Но вот незадача: каждый раз приходится с криками заставлять своего школяра садиться за уроки, а он все равно ловит ворон. И мама и папа говорят, что происходит та же история. Что делать? Рассказывает психолог Катерина Мурашова.
Кибербуллинг — одна из главных угроз, с которой могут столкнуться в интернете школьники. И книга Джастина Пэтчина и Самира Хиндуя «Написанное остается. Как сделать интернет-общение безопасным и комфортным» научит, как вести себя, чтобы не стать жертвой травли, и как строить виртуальное общение с другими людьми. Ниже предлагаем прочитать фрагмент главы, в которой описываются способы защиты от кибербуллинга.
Зачастую, выбрав репетитора, родители начинают предъявлять к нему разнообразные претензии. Рассмотрим недостатки репетиторов более подробно. И ответим на вопрос - какая альтернатива репетиторам существует?
Ребенка каждый родитель, по мнению психологов, может считать самым главным проектом своей жизни. И чтобы эта «задумка» была максимально успешной, сил придется приложить немало. Главной инвестицией в будущее малыша эксперты называют именно воспитание, а не материальные блага, которыми заботливые мамы и папы стараются окружить своих чад.
Согласно статистике, на сегодняшний день в России неполных семей, где ребенка растит только мать – около 5,6 миллионов. На протяжении всей истории страны женщины очень часто в одиночку воспитывают сыновей. Такое происходит в каждом поколении. Какими вырастают юноши, у которых с детства перед глазами нет образца мужского поведения?
Однажды собрались мы с девятилетним внуком в поход. Взяли палатку, топорик, котелок, мешок спальный – вещи для походной жизни необходимые. Наладил я внуку рюкзачок, сам навьючился. С утра пораньше отправились. Путь не близкий – до настоящего леса часа три хода.
Помните, следуя «железной логике», друзья Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» отправили его на самолете в город Ленинград? К сожалению, мыслили они, принимая решение в аэропорту, не вполне логично. А вот как рассуждать логично, как убедительно уметь отстаивать свою точку зрения, как распознавать стереотипы и не поддаваться их влиянию и не только сможет рассказать книга Никиты Непряхина и Тараса Пащенко «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни». Не только на примере киногероев известного фильма, но и в повседневности можно заметить, как люди иногда мыслят и поступают весьма непоследовательно. И знание логики в большем объеме не помешало бы взрослым в России (книга, как следует из обложки, адресована подростковой аудитории, но и нам быть в курсе не помешает). А то мы на слово верим, что-то не понимаем, но рассуждаем, обсуждаем, сообразно своей оценке действуем.... И обратный ожидаемому результат в итоге не заставляет себя ждать. Давайте же почитаем отрывок из книги. Пусть прирастут и наши знания. Может в чем-то разбираться станем получше.
Игрушки помогают детям получить необходимые навыки, ускорить психическое и физическое развитие. Однако их польза не безусловна. Чтобы игровые пособия успешно выполняли свои функции, они должны соответствовать возрасту ребенка. Не менее важна для всестороннего развития малышей и их дидактическая направленность. Какие игрушки для детей дошкольного возраста будут наиболее интересны и полезны, мы расскажем далее.
Валерий Соловей рассказал, как папы и мамы могут помочь школьникам компенсировать пробелы, неизбежные при обучении онлайн. Учитель и политолог Валерий Соловей заявил, что решение о карантине, по его информации, отложено до октября. Ранее Соловей говорил, что россиян с высокой долей вероятности отправят на самоизоляцию в двадцатых числах сентября.
Эпидемия коронавируса многое изменила в нашей жизни. И, конечно, особенно мы тревожимся за детей. Например, можно ли им ставить во время эпидемии плановые прививки? Данные процедуры, как отмечается, помогают мальчишкам и девчонкам спокойнее пройти тот период, когда высока вероятность заражения разными вирусами. Но есть здесь, как и практически в любом деле, свои нюансы.
Мы сидим с бабушкой на кухне, пьём чай с прошлогодним малиновым вареньем. Я смотрю, как руки бабушки бережно открывают банку и кладут мне в кружку пару ложечек этого сладкого, любимого с детства лакомства. Через эти руки я вдруг осознаю, что бабушка моя уже старенькая, а я никогда прежде не расспрашивала её о беззаботном времени юности. Так и возник этот разговор.
Галина Солдатова, профессор кафедры психологии МГУ, психолог, руководитель бесплатной горячей линии помощи «Дети онлайн» рассказала, как поменялись жизнь ребенка и его сознание в эпоху интернета и что ему угрожает в виртуальной реальности.
От чего чаще всего страдают наши дети, о каких проблемах общества сигнализирует детская психиатрия? Беседа с Анной Басовой, доцентом кафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, заместителем директора по научной работе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой.
В последнее время стало очень модно справлять детские дни рождения в игровых комнатах, квестах, кафе, с приглашением аниматоров и кучи гостей. Неплохо, конечно, тем более что потом получается множество красивых фотографий, которыми не зазорно похвастаться в инстаграме и прочих соцсетях. Но в этом году, когда заведения общепита, культурно-развлекательные центры, игровые комнаты и т.п. учреждения закрыты либо только-только начинают открываться, родителям приходится напрячься, чтобы устроить ребенку незабываемый праздник в домашних условиях или на природе. Впрочем, если включить фантазию, то все может получиться!
Книги Евгении Кретовой пользуются большой популярностью у подростков и молодежи. О том, почему она выбрала жанр фантастики, что подростки ищут в книгах и почему родителям эти книги кажутся «поверхностными», а также о том, как книгам помогает найти общий язык с собственным ребенком, Евгения Кретова рассказала в интервью.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.