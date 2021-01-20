Формат ЕГЭ может поменяться уже в 2022 году. Акцент — на практике!

Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.

Как рассказала директор ФИПИ Ольга Котова, в нынешнем году все задания уже согласованы и утверждены, так что старшеклассников, сдающих ЕГЭ в 2021 году, изменения не коснутся. Однако в 2022 году единый государственный экзамен может измениться. Котова подчеркнула, что его будут сдавать выпускники, которые учились по современным школьным стандартам, предусматривающим практическое использование знаний. Соответственно, оценка результатов обучения также требует новых подходов.

В то же время Котова подчеркнула, что задания не станут сложнее, а «революций» в системном подходе к проведению ЕГЭ ждать не стоит: переход от проверки знаний к их практическому применению пройдет плавно. Она также отметила, что концепция перспективных моделей ЕГЭ 2022 еще не утверждена окончательно и новые форматы могут внедряться в течение нескольких лет.

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По инф. rosbalt.ru

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