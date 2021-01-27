Путин о плюсах ЕГЭ: помогает провинциалам поступить в ведущие вузы

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Президент России Владимир Путин считает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) подвергается справедливой критике, но у системы есть и плюсы.
«Система ЕГЭ <…> вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения», — сказал Путин в ходе встречи со студентами.
Однако глава государства отметил, что ЕГЭ модернизируется, в том числе применяется и смешанная система поступления в ряд вузов.
Владимир Путин также подчеркнул, что, несмотря на критику, у Единого госэкзамена есть и плюсы. По словам президента, они заключается в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы России.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения предлагает провести в 2021 году вступительные испытания в российские вузы в форме Единого государственного экзамена — такой проект постановления Правительства, разработанный ведомством, размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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