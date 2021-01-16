ЕГЭ по базовой математике отменили. Внукам – лафа!

В этом учебном году не будет проводиться Единый госэкзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике. Новостью порадовал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он «особо отметил», что ЕГЭ по математике базового уровня «проводиться не будет».

Напомним, в конце декабря стало известно, что досрочный ЕГЭ в 2021 году будет отменен.

«Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — сообщало Минпросвещения. Для девятиклассников не будет досрочного ОГЭ (основной государственный экзамен), экзамены пройдут только по русскому языку и математике. При этом добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе.

В ноябре Кравцов говорил, что в Министерстве просвещения не обсуждают отмену ЕГЭ в целом из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, массовых вспышек заболеваемости COVID-19 в российских школах нет, «ситуация контролируемая».

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По инф. rosbalt.ru

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