День в истории: задумано построить космодром Плесецк

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Свой день рождения российский космодром Плесецк отмечает ежегодно 15 июля, начиная с 1957 года. А решение о его создании принято 11 января того же года.
Для упрощения доставки крупных ракет и строительных материалов было необходимо, чтобы будущая военная база располагалась вблизи железной дороги, что исключало северные районы Сибири и Дальнего Востока. В итоге для размещения объекта был выбран Плeсeцкий район Архангельской области: здешняя лесистая местность облегчала маскировку будущего космодрома.
Подготовка к строительству космодрома шла секретно, так как он был первой площадкой для пуска межконтинентальных баллистических ракет. Запущенные отсюда ракеты способны достичь территории США. В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века на космодроме увеличили число стартовых площадок, которые использовали также для запуска космических объектов. С тех пор это полигон как для космических целей, так и для исследований и испытаний ракет. Первый ракетоноситель «Восток-2» с Плесецка запустили в 1966 году. В том же году там начали испытывать стратегические ракетные комплексы.
С 1968 года Плесецк включили в реализацию космических программ международного масштаба. Сейчас Плесецк — государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации. Он находится в Архангельской области и занимает площадь примерно 1800 квадратных километров. Это закрытое административно-территориальное образование, куда можно попасть только по специальным пропускам. Обслуживающий персонал с семьями проживает на территории города Мирный, который является административным и жилым центром космодрома.
Космодром Плесецк является наиболее северным космодромом не только России, но и всего мира. С 1969 по 1993 годы космодром занимал 1-е место по ежегодным запускам в космос. Максимальное ежегодное количество запусков на орбиту было выполнено в 1977 году – 70.
История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.
Вдова основателя известного журнала «Playboy» Хью Хефнера Кристал после смерти мужа перестала появляться на публике. По словам друзей, она очень долго не могла прийти в себя, но потом собралась и решила продолжать работать над проектами Хью.
На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.
Американская общенациональная ежедневная газета USA Today опубликовала на странице в Instagram фотографию вологодской пенсионерки, которая собирается искупаться в проруби в центре города у Соборной горки.
Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении 7 миллионов долларов. Якобы Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.
Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.
В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
В Нижневартовске пожилая женщина провела по улице ребенка в одной кофте без нижнего белья. Намерения у пенсионерки были самые благие, она хотела спасти внучку от пьяного отчима. Вот только не простудилась девочка чудом...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.