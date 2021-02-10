День в истории: состоялся первый в мире волейбольный матч

126 лет назад состоялся первый в истории волейбольный матч. Игру придумал преподаватель физкультуры колледжа Ассоциации молодых христиан в штате Массачусетс Уильям Дж. Морган. На высоте 1,98 метра он повесил сетку и предложил ученикам перебрасывать через неё мяч.

Первоначально новая командная игра называлась «минтонет», но вскоре была переименована в «волейбол» (английское volleyball от at the volley — «на лету» и ball — «мяч»). Первые официальные правила игры были опубликованы в официальном справочнике атлетической лиги Ассоциации молодых христиан в 1897 году.

С начала XX века волейбол получил широкое распространение за пределами США. В 1922 году были проведены первые общенациональные соревнования.

Официальной точкой отсчёта истории волейбола в Советском Союзе считается 28 июля 1923 года, когда на Мясницкой улице состоялся матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.

В 1964 году волейбол стал олимпийским видом спорта.

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По инф. Парламентской газеты

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