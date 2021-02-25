День в истории: первому в мире шестизарядному револьверу исполнилось 185 лет

25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт получил патент США на свой револьвер.

Первоначально 6-зарядный револьвер 45-го калибра назывался «Патерсон» по названию города, где размещалась мануфактура Кольта, но позднее он был переименован в «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата.

Во время гражданской войны 1861-1865 годов, поскольку заводы Кольта обеспечивали оружием обе воюющие стороны, появилось известное выражение: «Господь Бог создал людей, Авраам Линкольн дал им свободу, но только полковник Сэмюэл Кольт наконец сделал их равными». Действительно, с появлением массового ручного огнестрельного оружия общество изменилось. Но не меньшие изменения оно претерпело благодаря другим достижениям Сэмюэла Кольта.

В 1851 году принц Альберт, супруг королевы Виктории, организовал в Лондоне «Великую выставку» (Great Exhibition), которая должна была продемонстрировать всему миру технические достижения Британской империи. Миллионы посетителей бродили по фантастическому хрустальному дворцу, который был воздвигнут в Гайд-парке специально для этого мероприятия. В американском отделе толпы зевак окружали шумного, темпераментного джентльмена, который расхваливал революционную новинку — пистолет, из которого можно было выстрелить не один и не два раза подряд, а целых шесть! Но публику гораздо больше поражало не это. В те времена, когда любое изделие точной механики производилось вручную, а все детали подгонялись индивидуально, сборка работоспособного пистолета прямо на глазах публики из деталей, наугад вынимаемых из нескольких стоящих на столе коробок (детали в каждой были абсолютно взаимозаменяемы благодаря очень точной обработке на металлорежущих станках), выглядела настоящим чудом. Имя развлекавшего публику американца сейчас известно практически каждому. Это был Сэмюэл Кольт.

Сэмюэл Кольт родился в 1814 году в Хартфорде, штат Коннектикут. Когда Сэму было два года, его мать умерла, а еще через пару лет отец вновь женился. В десятилетнем возрасте мальчик начал подрабатывать на ферме неподалеку. Вскоре его отослали в частную школу в Амхерсте (штат Массачусетс), где он проявил живой интерес к химии. Впрочем, он не пробыл там и двух лет — его обучение закончилось, когда один из пиротехнических экспериментов, которыми он изумлял одноклассников, вдруг вышел из-под контроля.

Вопреки широко распространенному мнению, Сэмюэл Кольт не был изобретателем револьвера. Зато он оказался гениальным предпринимателем, который смог оценить потенциал этого изобретения и использовать все достижения технического прогресса для построения своей промышленной империи.

Кольт уговорил отца пристроить его матросом на грузовой бриг «Корво», следовавший из Бостона в Калькутту с заходом в Лондон. Именно в этом путешествии его и захватила новая идея, родившаяся в результате наблюдений за храповиком на якорном шпиле, или, по другой версии, за трещоткой штурвала. Вполне вероятной выглядит также версия, что Кольт увидел в Англии один из пистолетов с поворотной казенной частью — модель с кремневым замком, которую разработал в 1813 году бостонский оружейник Элиша Кольер.

После возвращения из плавания Кольт решил воплотить идею в металл. Он был неплохим чертежником, но не имел никакого желания осваивать профессию слесаря-оружейника. Вместо этого он уговорил отца выделить ему деньги и нанял слесаря-профессионала. Результат был минимальным: оба сделанных оружейником образца никуда не годились. Один вообще не стрелял, а второй взорвался во время испытаний.

В 1835 году Сэмюэл, заняв у отца тысячу долларов, отправился в Европу и запатентовал револьвер в Англии и Франции, а в 1836 году получил американский патент за номером 138, после чего уговорил своего кузена Дадли Селдена и еще нескольких инвесторов из Нью-Йорка вложить $200 000 в свою компанию Patent Arms Manufacturing Company в Паттерсоне, штат Нью-Джерси, которая вскоре стала выпускать пятизарядные револьверы модели Patterson калибра 36 одинарного действия (курок нужно было взводить большим пальцем). Сам Кольт занялся продажами и рекламой своего оружия. Поняв, что ключом к успеху будет покровительство со стороны правительства, он поспешил в Вашингтон, чтобы завязать контакты на федеральном уровне. Он был уверен, что гостеприимные вечеринки и взятки правильным людям быстро откроют властям глаза на достоинства его изобретения.

Оружие Кольта понемногу завоевывало себе дорогу в жизнь. Изобретатель продал небольшую партию револьверов Patterson группе техасских рейнджеров — ополченцев, защищавших Республику Техас от мексиканцев и индейцев. Шайки находчивых индейцев приноровились прорываться через заградительный огонь, кидаясь на солдат, пока они перезаряжали свои мушкеты. Изобретение Кольта позволило стрелкам нейтрализовать индейскую тактику. Сэмюэл Уокер, капитан рейнджеров, прислал Кольту благодарственное письмо, где хвалил его пистолеты. «Если их еще немного усовершенствовать, — писал он, — то они станут самым совершенным оружием в мире».

Кольт был одним из первых предпринимателей, освоивших арсенал всех средств, которые можно использовать для продвижения товара на рынок и для расширения рынков сбыта. Револьвер был новым изделием, практически не знакомым широкой публике, поэтому Кольт усердно собирал положительные отзывы из уст бюрократов в министерстве обороны, бойцов, сражавшихся на западных границах, и пионеров, осваивавших новые территории.

Кольт одним из первых освоил то, что в дальнейшем превратилось в стандартную методику поведения на рынке – рекламные кампании, дисконтные распродажи, настойчивое продвижение «новой» номенклатуры и даже уличные стенды. Одним из первых он стал сопровождать свои изделия «руководством пользователя», что было особенно важно для тех, кого на первых порах пугала новизна и сложность револьвера.

Став владельцем самого крупного частного оружейного производства в мире, Кольт сумел продлить срок действия некоторых ключевых патентов и сохранил монополию в этой области, а события, развернувшиеся в следующее десятилетие, были просто воплощением мечты любого оружейника. Победа США над Мексикой открыла дорогу на юго-запад. В тех диких местах царила полная анархия, породившая огромный спрос на револьверы. Золотая лихорадка в Калифорнии и Австралии добавила новые толпы покупателей. Сбыт вырос и благодаря Крымской войне 1853−1856 годов.

Главное наследие Кольта — это не конструкция револьвера, а новаторский подход к проблемам массового производства и сбыта. Технологические решения, которые Кольт внедрил в производство оружия, позднее были использованы при выпуске печатных машинок, швейных машин, велосипедов. Сейчас практически все производится в полном соответствии с теми принципами, которые стали делом жизни Сэмюэла Кольта, первого из великих оружейников Америки.

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По инф. pnp.ru и popmech.ru

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