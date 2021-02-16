День в истории: КамАЗу исполнилось 45 лет

16 февраля 1976 года с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый КамАЗ.

Постановление о строительстве в Набережных Челнах комплекса автомобильных заводов было принято в августе 1969 года. Возведение автопредприятия полного цикла, которое получило название «Камский автомобильный завод» (КамАЗ), началось в декабре 1969 года.

16 февраля 1976 года с конвейера нового завода сошёл первый серийный грузовик — КамАЗ-5320, созданный на базе ЗИЛ-170.

За эти годы КамАЗ выпустил более 2 миллиона грузовиков. Эти автомобили завоевали как российский, так и рынки некоторых зарубежных стран. Грузовики КамАЗ регулярно побеждают во внедорожных ралли «Дакар».

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По инф. Парламентской газеты

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