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День в истории: Германия и её союзники напали на Советский Союз
По инф. Парламентской газеты   
22 Июня 2020 г.
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Ровно 79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы.

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная Армия не была моторизована, командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Поэтому несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров в первые недели войны, остановить врага не удалось.

До последнего сражались герои Киева и Одессы, Ленинграда и Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смоленска и Мурманска, Минска и Бреста. Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой.

В скором времени советская армия разбила фашистские войска под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии, в ходе Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операций. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в Берлине, а 24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы.

***

В этот же день, 22 июня, началась героическая оборона Брестской крепости, которая стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны.

Командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью за один день. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии. Однако фашисты встретили яростный отпор её защитников.

  • Подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД — всего 3500 человек — до конца сдерживали натиск врага. Большинство защитников погибли. Когда же 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Эта надпись была выцарапана 20 июля 1941 года.

Многие участники обороны Брестской крепости были посмертно награждены орденами и медалями. А 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-Герой» и медаль «Золотая Звезда».

В 1971 году здесь появился мемориал: гигантские скульптуры «Мужество» и «Жажда», пантеон славы, площадь Церемониалов, а также законсервированные руины и восстановленные казармы Брестской крепости. Сегодня мемориал открыт для всех. Его можно посетить также с виртуальной экскурсией.

С 8 июня 1996 года день начала Великой Отечественной войны называют Днём памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

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По инф. Парламентской газеты

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