День в истории: Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid»

17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.

Эдвин Лэнд владел компанией Polaroid Corporation, производящей оптическую технику. Однажды его маленькая дочь попросила посмотреть фотографии, которые только что он сделал. Лэнду пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить ей, почему это невозможно. Позднее учёный рассказывал, что во время объяснений он впервые задумался над идеей фотокамеры, способной делать мгновенные фото.

Около четырёх лет сотрудники компании Polaroid разрабатывали фотоаппарат, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Впервые такая камера была продемонстрирована в 1947 году.

В конце 1948 года новинка появилась в продаже в универмаге Бостона. Она стоила почти 90 долларов, а ещё около 2 долларов надо было отдать за плёнку, на которой было всего восемь кадров. В первый же день были проданы все фотокамеры, которые завезли в магазин.

17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid SX 70.

Еще интересные публикации об истории вещей:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. Парламентской газеты

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...