День в истории: Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid»

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.
Эдвин Лэнд владел компанией Polaroid Corporation, производящей оптическую технику. Однажды его маленькая дочь попросила посмотреть фотографии, которые только что он сделал. Лэнду пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить ей, почему это невозможно. Позднее учёный рассказывал, что во время объяснений он впервые задумался над идеей фотокамеры, способной делать мгновенные фото.
Около четырёх лет сотрудники компании Polaroid разрабатывали фотоаппарат, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Впервые такая камера была продемонстрирована в 1947 году.
В конце 1948 года новинка появилась в продаже в универмаге Бостона. Она стоила почти 90 долларов, а ещё около 2 долларов надо было отдать за плёнку, на которой было всего восемь кадров. В первый же день были проданы все фотокамеры, которые завезли в магазин.
17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid SX 70.
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью рассказал, что всегда удивляется, когда звёзды шоу-бизнеса начинают рассказывать о том, как им тяжело, особенно в период самоизоляции. По его словам, он очень хорошо знает, что такое «жить от получки до получки».
В Забайкалье четыре человека утонули в реке Онон во время спасения 15-летней девочки, которую затянуло в водоворот. Ужасная трагедия, как теперь эта девочка будет жить, зная, что столько людей отдали жизнь за нее...
Несмотря на успех как правителя России, Александр I хотел поскорее уйти из этого мира. Историк Даниил Коцюбинский рассказал, почему император полностью потерял вкус к правлению и самодержавию, а финал своей жизни встретил в состоянии депрессии.
2 июня исполнилось 98 лет со дня рождения Станислава Чекана. Давайте вместе вспомним, за что мы любим великого актёра «малой роли», и взглянем на его непростую судьбу, полную радостных побед и горестных поражений.
12 июня – девять дней, как не стало любимого нами артиста Михаила Кокшенова. Поистине народный, он сыграл более чем в ста картинах, снимал фильмы как режиссер и писал сценарии. Его фраза «Апельсинчики, витаминчики» из «Спортлото-82» до сих пор вызывает у всех нас улыбку.
12 июня наша страна отметила День России. Мы привыкли в этот день гулять по центральным улицам и площадям, любоваться уличными концертами, театральными постановками, красочными шествиями и салютом. В этот раз праздничная программа была не менее насыщенна и интересна, только большая часть событий прошла в ставшем уже привычным за последние два месяца режиме онлайн.
Михаил Саакашвили не считает современное положение вещей в игорном бизнесе правильным и призвал во время встречи с Даниилом Гетманцевым и Давидом Арахамией отказаться от госрегулятора рынка азартных игр. Кроме того, он считает необходимым отменить налог с оборота казино. Занимая должность главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, Михаил регулярно вносит свои комментарии и предложения относительно принимаемого законопроекта. На сегодня он предложил ряд изменений, чтобы максимально достигнуть общего решения, и подготовиться ко второму чтению. Предполагается, что изменения должны принести массу преимуществ Украине от сферы азартных игр в отличие от России, где гемблинг в настоящий момент запрещен, а пользователи, чтобы поиграть на рубли, используют сайты типа narubli.
Лето само по себе подарок, но и дарить их в этот период тоже многим предстоит. Поводы самые разные – дни рождения, свадьбы, юбилеи совместной жизни, открытие дачного сезона, хороший урожай и т.д. И для любимых внуков тоже летом есть праздники – выпускные экзамены, зачисление в вуз, выход на отдых после учебы. Все эти и другие прекрасные события можно как-то отметить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) против оппозиционного политика Алексея Навального из-за его высказывания о ветеране Великой Отечественной войны, который снялся в ролике в поддержку поправок в Конституцию.
Сериал «257 причин, чтобы жить», вышедший сперва на видеосервисе START, а потом на телеканале ТНТ, заявлен как жизнеутверждающая история, доказывающая, что после страшного диагноза не стоит опускать руки. Мол, чем больше в человеке внутреннего огня и задора, тем выше шансы выздороветь или хотя бы насладиться остатком жизни по полной.
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