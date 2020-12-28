День в истории: братья Люмьер представили публике самый первый фильм

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
Французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф» в начале 1895 года. 22 марта они устроили первый в истории киносеанс для узкого круга друзей. Это была короткая лента «Выход рабочих с завода Люмьер». А в широкий прокат вышел короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Демонстрация фильма вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их.
В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Показ длился всего семь минут.
С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения. Первые фильмы были немыми и чёрно-белыми. Затем в кино пришёл звук, цвет, а сейчас оно уже стало цифровым. По всему миру проводятся различные кинофестивали: «Оскар», Московский Международный, Каннский, Венецианский, фестиваль имени братьев Люмьер. В разных странах установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.
История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.
Граждане смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья и оплату процентов по ипотеке с помощью личного кабинета на сайте ФНС. Декларацию заполнять не придётся, налоговый орган сам проверит право человека получить вычет.
Алефтина Груздкова прошла всю войну, вернувшись в Свердловск (теперь — Екатеринбург), создала семью. Она привыкла все делать сама. И когда осталась в квартире одна, отказалась переезжать к родне, хотя настойчиво звали.
Перепродажа рождественских подарков на протяжении последних лет стало чем-то наподобие национальной традиции среди французов. Вместо того, чтобы захламлять шкафы непонравившимися или полученными в двух экземплярах дарами, они предпочитают выставлять их на онлайн-витринах.
В Санкт-Петербургском городском суде вынесли приговор историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Суд назначил ему 12,5 лет колонии строгого режима.
«Буханка» в очередной раз подтвердила тезис о том, что является самым универсальным автомобилем Ульяновского автозавода. В конце декабря и начале января эту машину будет использовать Дед Мороз для передвижений по Омску.
В центре европейской части страны температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов. 30 декабря синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, усилятся и порывы ветра до 10–11 метров в секунду.
Волгоградская область 27 декабря в два часа ночи перешла с местного времени обратно на московское. С 1988 года в области действовало московское время. Но в последние годы от жителей стали поступать обращения с просьбой перейти в «свой» часовой пояс.
По мнению исследователей, пандемия коронавируса привела к снижению прибыльности наземных казино на 33%. За этот год казино Европы получили 49,5 млрд евро, в то время как в 2019 году эта цифра достигала 74 млрд евро. Ожидается, что в следующем году онлайн-сектор гемблинга в Европе станет намного востребование и его доходы вырастут на 7%. Через интернет игроки могут получать дополнительные бонусные поощрения и принимать участие в акциях. Используя сайт онлайн-казино, можно развлекаться в азартные игры в привычной для себя обстановке, что и привлекает геймеров всех стран.
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как проводит предновогодние дни со своей семьёй. По словам Шепелева, у Платона и Лады вкусы сильно отличаются от его собственных.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.