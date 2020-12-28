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День в истории: братья Люмьер представили публике самый первый фильм
По инф. Парламентской газеты   
28 Декабря 2020 г.
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28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

Французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф» в начале 1895 года. 22 марта они устроили первый в истории киносеанс для узкого круга друзей. Это была короткая лента «Выход рабочих с завода Люмьер». А в широкий прокат вышел короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Демонстрация фильма вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Показ длился всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения. Первые фильмы были немыми и чёрно-белыми. Затем в кино пришёл звук, цвет, а сейчас оно уже стало цифровым. По всему миру проводятся различные кинофестивали: «Оскар», Московский Международный, Каннский, Венецианский, фестиваль имени братьев Люмьер. В разных странах установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.

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По инф. Парламентской газеты

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