День в истории: 169 лет назад в Санкт-Петербурге нарядили первую общественную ёлку

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами и зажигать фейерверки привез в Россию из Германии Пётр I. До этого на Рождество дома украшали ветвями плодовых деревьев, которые ставили в воду так, чтобы они успели распуститься к Рождеству.
7 января 1852 года в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского вокзала (в наше время Московского) впервые была наряжена общественная рождественская елка. На елке красовались украшения, игрушки, сладости, фрукты, свечи. Верхушку украшала звезда. Позднее общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве их ставили в здании Благородного собрания в Охотном ряду (сейчас- Дом Союзов). Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.
Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 году немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество.
В этом году новогодняя ель на Дворцовой живая. Такое решение принято по итогам голосования, которое провели среди горожан. Новогоднее дерево весом около шести тонн привезли из Всеволожского района.
Первую советскую ёлку поставили 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде. В 1927 году, в ходе начавшейся антирелигиозной кампании, Рождество перестало быть официальным праздником, а рождественская ёлка объявлена «религиозным пережитком». Однако, перед наступлением 1936 года ёлка была вновь разрешена, но уже как новогодняя.
В 1938 году 15-метровая новогодняя ель была установлена в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Украшали ее 10 000 елочных игрушек. С тех пор традиционная Кремлевская елка называется Главной елкой страны.
Актёр театра и кино Леонид Барац довольно редко даёт интервью, а особенно неохотно отвечает на вопросы о личной жизни. Однако недавно он сделал исключение и рассказал о своём первом браке с Анной Касаткиной.
Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами и зажигать фейерверки привез в Россию из Германии Пётр I. До этого на Рождество дома украшали ветвями плодовых деревьев, которые ставили в воду так, чтобы они успели распуститься к Рождеству.
Принцип «Не все то золото, что блестит» относится и к еде. Иногда привлекательные по вкусовым качествам блюда и продукты являются медленным ядом для организма. Предупреждение об этом содержится в статье немецкоязычного журнала GQ.
В Турции в городе Эрзурум решили создать музей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Почти 200 лет назад он побывал в этих местах и описал свою поездку в повести «Путешествие в Арзрум».
В городе Сланцы Ленинградской области маленькая девочка 2 лет погибла под упавшим на нее телевизором. (Ужасная трагедия, в которой виноваты взрослые... не усмотрели, не уберегли, и малышка теперь отправилась на небеса. Сил пережить это горе и урок - всем нам! - прим. МГ.)
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Когда возникает необходимость в грузоперевозках, важно обращать внимание на профессионализм компании, предлагающей подобные услуги. Так, например, одним из ведущих операторов, осуществляющих перевозки грузов в Киеве и области, по праву считается Виватранс. Такое признание компания получила, благодаря широкому спектру качественных услуг в данной сфере и индивидуальному подходу к каждому клиенту.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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