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День в истории: 169 лет назад в Санкт-Петербурге нарядили первую общественную ёлку
По инф. Парламентской газеты   
07 Января 2021 г.
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Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами и зажигать фейерверки привез в Россию из Германии Пётр I. До этого на Рождество дома украшали ветвями плодовых деревьев, которые ставили в воду так, чтобы они успели распуститься к Рождеству.

День в истории: 169 лет назад в Санкт-Петербурге нарядили первую общественную ёлку

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского вокзала (в наше время Московского) впервые была наряжена общественная рождественская елка. На елке красовались украшения, игрушки, сладости, фрукты, свечи. Верхушку украшала звезда. Позднее общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве их ставили в здании Благородного собрания в Охотном ряду (сейчас- Дом Союзов). Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.

Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 году немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество.

  • В этом году новогодняя ель на Дворцовой живая. Такое решение принято по итогам голосования, которое провели среди горожан. Новогоднее дерево весом около шести тонн привезли из Всеволожского района.

Первую советскую ёлку поставили 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде. В 1927 году, в ходе начавшейся антирелигиозной кампании, Рождество перестало быть официальным праздником, а рождественская ёлка объявлена «религиозным пережитком». Однако, перед наступлением 1936 года ёлка была вновь разрешена, но уже как новогодняя.

В 1938 году 15-метровая новогодняя ель была установлена в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Украшали ее 10 000 елочных игрушек. С тех пор традиционная Кремлевская елка называется Главной елкой страны.

По инф. Парламентской газеты

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