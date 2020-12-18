День в истории: 155 лет назад в США отменили рабство

18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменяющая рабство.

Для американских рабов число тринадцать оказалось счастливым. Согласно тексту поправки, рабство и принудительный труд в Соединенных Штатах и местах, которые находились под их юрисдикцией, запрещались. Интересно, что это не распространялось на преступников, которых в качестве наказания могли «превратить» в рабов. Тринадцатая поправка была принята американским конгрессом во время Гражданской войны 31 января 1865 года. Затем она прошла этапы ратификации и вступления в силу. Были также внесены коррективы во второй раздел 4 статьи, в которой шла речь о содействии побегу невольников.

Авраам Линкольн (1809-1865) -16-й президент США, первый президент-республиканец. Также его называют освободителем американских рабов и гордостью американского народа. Линкольн был решительно против расширения рабства на новые территории. Он стал одним из инициаторов создания Республиканской партии, от которой и был избран в президенты страны.

Избрание Линкольна негативно восприняли рабовладельческие штаты. В 1861 году они вышли из состава Союза и провозгласили Конфедеративные Штаты Америки. «Мы не должны быть врагами», — провозгласил Линкольн при вступлении в должность, но вооруженное выступление южан побудило его принять меры против них. Его действия завершились успехом — в гражданской войне 1861-1865 годов Север одержал победу над Югом.

Для Линкольна важнее было все же не отмена рабства, а спасение Союза. Он писал: «Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это, и если бы мне для его спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже сделал это». В ходе затяжной войны, полной неудач, произошла смена президентских взглядов: с постепенного освобождения рабов на компенсационной основе до полной отмены рабства. Внесенная поправка не только изменила характер войны, которая теперь стала «освободительной», но и позволила напитать армию новой кровью: к концу войны в ней насчитывалось 180 тысяч бывших рабов.

В ходе войны президент Линкольн провел ряд революционно-демократических реформ. 19 июня 1862 года он принял закон об отмене рабства, а 1 января 1863 года выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов.

Однако действие Декларации было признано неконституционным во время вооруженного конфликта между Севером и Югом.

С вступлением в силу в декабре 1865 года Тринадцатой поправки к американской конституции было положено начало уничтожению системы, которая существовала в американских колониях Британии с 1619 года. 13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство на всей территории государства, была принята Конгрессом 31 января 1865 года, еще во время войны, ратифицирована необходимым количеством штатов 6 декабря того же года и вступила в силу 18 декабря 1865 года. Это положение ратифицировали три четверти штатов США, заявив, что ни рабство, ни какая иная принудительная форма работы в США впредь не допускается. Однако работорговля на Американском континенте продолжалась до конца 19 века. Некоторые штаты ратифицировали поправку об отмене рабства спустя более 100 лет после исторического решения Конгресса.

Так, штат Кентукки ратифицировал документ лишь в 1976 году, а власти американского штата Миссисипи официально ратифицировали 13-ю поправку в 2013 году. Причины, по которым власти не подали официальные документы архивариусу США, до сих пор неизвестны. «Ошибка» была обнаружена случайно профессором Ранджаном Батром, который после просмотра фильма Спилберга «Линкольн» решил проверить, когда каждый из штатов принял поправку. И обнаружил столь парадоксальную вещь: власти Миссисипи ратифицировали поправку, но не оформили надлежащим образом документацию.

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Основным «поставщиком» рабов являлась Африка. Всего с 1500 по 1900 годы в США было доставлено по разным оценкам до 16,5 миллионов человек, в общей сложности же за свою историю африканский континент потерял 80 миллионов человек. В топ «лидеров» входила Центральная Африка, заливы Бенин и Биафра. В конце XVII века каждый четвертый корабль под британским флагом вез на своем борту невольников. Из пяти рабов только один «благополучно» добирался до своего нового «дома», погибая во время «охоты на людей» или в результате ужасающих условий транспортировки. Ведущими игроками рынка были англичане – они переправили в Америку 2,5 миллиона человек, затем шли французы (1,2 миллиона) и голландцы (500 тысяч). Но самыми активными являлись португальцы – их «улов» составил 4,5 миллиона человек.

В начале 90-х годов прошлого столетия нобелевский лауреат по экономике Роберт Уильям Фогель доказал, что в первой половине XIX века труд рабов в США был эффективнее труда свободных людей. Его исследование продемонстрировало, что в 1860 году сельское хозяйство Юга с использованием труда рабов было на 35% эффективнее, чем сельское хозяйство Севера, в основе которого лежал свободный труд. Фогель также пришел к выводу, что причиной Гражданской войны стала не экономическая неэффективность рабства, а настрой свободолюбивых американцев, которые не желали принимать рабство как систему. К середине XIX века движение аболиционистов за отмену рабства, использовавшее до этого преимущественно «мирные» методы, стало прибегать к более радикальным шагам.

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По инф. Парламентской газеты и pikabu.ru

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